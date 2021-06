Présentation du concept de mini-PC refroidi par eau ASRock DeskMini Max 10L.



ASRock annonce le DeskMini Max, un mini-PC 10L à refroidissement par eau dont le but est de fournir de hautes performances dans un format mini-PC. L'ASRock DeskMini Max est l'ultime série DeskMini conçue pour des applications variées. Le DeskMini Max supporte les derniers CPU et APU AMD Ryzen, une carte graphique discrète ainsi qu'un refroidisseur liquide.







Il pourra également supporter jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 U-DIMM avec la carte mère propriétaire d'ASRock. Le DeskMini Max vise à offrir des performances exceptionnelles dans un mini-PC compact pour l'informatique quotidienne, les jeux, les affaires, le divertissement à domicile et la création de contenu. Regardez la vidéo de présentation du DeskMini Max ci-dessous.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le ASRock DeskMini Max réserve quatre emplacements PCIe pour l'expansion dans un boîtier compact. Cette conception lui permet d'accueillir différents types de périphériques, notamment une carte PCIe, un ODD 5,25", un disque dur 3,5" ou un refroidisseur liquide à radiateur unique. En outre, le DeskMini Max est capable de créer une mini station de travail grâce à la fonction RAID et aux quatre emplacements U-DIMM qui prennent en charge les modules de mémoire ECC. Le DeskMini Max est flexible à configurer et prêt pour n'importe quelle application.



En outre, DeskMini Max offre un SSD M.2, deux ports SATA et neuf ports USB, dont un port Type-C intégré à l'entrée/sortie avant pour le chargement des appareils mobiles et le transfert de données. Il prend en charge jusqu'à trois moniteurs d'affichage à utiliser simultanément sans ajouter une carte graphique supplémentaire. Le DeskMini Max comprend un bloc d'alimentation interne de 500W 80 PLUS certifié bronze avec une longueur de câble personnalisée. Le bloc d'alimentation personnalisé facilite la gestion des câbles, permet de gagner de l'espace et offre de meilleures performances de dissipation de la chaleur.



Voici la fiche technique :



- Châssis compact d'un volume de 10 litres,

- Prend en charge les APU et CPU de bureau AMD AM4 Socket Ryzen 5000/4000/3000/2000 Series (jusqu'à 105W),

- 4 x mémoire DDR4 U-DIMM (jusqu'à 128 Go),

- Supporte les cartes PCIe (longueur maximale : 200 m),

- 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x D-Sub (intégré),

- 1 x Casque, 1 x Prise audio (sortie ligne),

- 5 x USB 3.2 Gen1 (1 x Type-C), 4 x USB 2.0,

- Jusqu'à 3 supports de stockage (2 x SATA, 1 x M.2 SSD),

- 1 x slot M.2 (clé E 2230) pour module Wi-Fi + BT,

- 1 x RJ45 Gigabit LAN,

- ODD 5.25"/Périphériques (en option),

- Alimentation 500W 80 PLUS Bronze avec câbles de longueur personnalisée,

- 168(L) x 220,8(P) x 268(H) mm (sans les saillies).



Aucune autre information concernant le prix et la disponibilité n'est disponible à ce jour.



Découvrez la série DeskMini : Cliquez ICI.



