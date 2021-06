Microsoft annonce Windows 11, disponible ce printemps et gratuit pour les utilisateurs de Windows 10.



Microsoft a annoncé officiellement son système d'exploitation Windows 11, confirmant également les premiers détails, vous pouvez l'attendre au printemps prochain et la mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 10.



Comme prévu, le principal objectif de Windows 11 sera de renouveler l'expérience utilisateur. Désormais, le menu Démarrer sera situé au centre de l'écran, puisque Microsoft considère que cela est "centré sur l'utilisateur". Une autre innovation est que nous pouvons maintenant regrouper nos applications dans des positions spécifiques plus facilement et les bureaux multiples auront enfin une utilité en permettant à différents raccourcis d'être placés sur les différents bureaux.



Une petite vidéo de présentation :



Pour ceux qui voulaient exécuter leurs applications Android préférées sur Windows, il y a aussi une excellente nouvelle : Microsoft s'est associé à Amazon pour prendre en charge les applications Android sur Windows 11. La boutique d'applications Amazon sera intégrée directement dans le Microsoft Store, ce qui permettra de télécharger des applications Android directement depuis la boutique officielle de Windows. La technologie Intel Bridge sera utilisée pour l'émulation, qui permet aux applications Android de fonctionner sur Windows et sera désormais présente directement dans le système d'exploitation. Microsoft a également confirmé quelle sera la configuration minimale requise pour Windows 11.



Vous pouvez les trouver ci-dessous :



- Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec 2 cœurs ou plus dans un processeur 64 bits pris en charge ou un système sur une puce (SoC).

- Mémoire : 4 GO DE RAM.

- Stockage : Dispositif de stockage de 64 Go ou plus.

- Carte graphique : Carte graphique compatible DirectX 12/WDDM 2.x.

- Écran : > 9 ″ avec résolution HD (720p).

- Connexion Internet : Windows 11 Home nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet.



