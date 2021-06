Alphacool annonce le ventilateur Rise Aurora 120mm.



Alphacool présente le Rise Aurora 120 mm, un ventilateur puissant et contrôlable par PWM qui dispose également d'un brillant éclairage LED Digital RGB. Le ventilateur Alphacool Rise Aurora permet un débit d'air impressionnant de 118,9 m³/h et possède une pression statique élevée de 3,17 mm/H₂O. Grâce à cela, le ventilateur est parfaitement adapté au fonctionnement sur des radiateurs ou comme ventilateur de boîtier particulièrement puissant.



Grâce au connecteur PWM à 4 broches, le ventilateur peut être contrôlé sur la plage de vitesse de 0 à 2600 tr/min. A 0% de contrôle PWM, le ventilateur peut être complètement arrêté. Un démarrage en douceur au démarrage augmente la durée de vie du ventilateur et réduit le risque de blessure. À basse vitesse, le ventilateur est presque silencieux et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.



















L'éclairage unique et élégant est créé par 20 LED RVB 5 V adressables numériquement, réparties sur le cadre et le moyeu. Grâce aux diffuseurs encastrés, la lumière est uniformément répartie, l'éclairage ponctuel est évité et les LED individuelles ne sont plus reconnaissables. L'éclairage numérique à LED RVB est contrôlé par un connecteur JST à 3 broches. Un adaptateur peut être utilisé pour vous permettre de fixer le ventilateur aux cartes mères et aux contrôleurs.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP