Thermaltake annonce l'alimentation Toughpower TF1 1550W Titanium TT Premium.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire Enthusiast, est heureux de lancer une nouvelle alimentation sur le marché - Toughpower TF1 1550 W Titanium - TT Premium Edition. Il s'agit d'un bloc d'alimentation extrêmement haut de gamme de 1550 W, spécialement conçu pour les amateurs d'overlocking.



La Toughpower TF1 1550 W Titanium est dédié à fournir un meilleur environnement d'overclocking, donc, plus de fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées pour améliorer la stabilité. Tout d'abord, il y a un bouton de ventilateur turbo conçu sur le côté de l'alimentation. Le ventilateur Turbo augmente le flux d'air et fait monter le ventilateur à 2400±10% RPM ; les utilisateurs peuvent simplement allumer le bouton pour un refroidissement supplémentaire lorsque le PSU est à pleine charge.











Deuxièmement, une norme stricte de la réponse transitoire est établie avec 12 V < 1 %, 5 V< 3 % et 3,3 V < 5 % pour garantir une sortie constante en réponse aux changements de charge et éviter que la déviation de la tension de sortie ne provoque des dommages ou un dysfonctionnement ultérieur de l'équipement. Troisièmement, le courant d'appel est contrôlé pour ne pas dépasser 50 ampères, ce qui garantit que les composants du bloc d'alimentation ne souffriront pas de la puissance de sortie massive.



En outre, une protection OCP 12 V est couverte pour apporter un soutien supplémentaire en évitant les dysfonctionnements et les dommages aux disques durs. Enfin, un cavalier supplémentaire de 24 broches est attaché pour fournir de l'électricité à la carte graphique sans la connecter à la carte mère. Ce cavalier apporte plus de commodité et de flexibilité aux utilisateurs qui peuvent configurer la disposition de leur système de la manière souhaitée.











Si vous recherchez un PSU pour supporter l'overclocking, le Toughpower TF1 1550 W Titanium - TT Premium Edition est là pour vous.











Disponibilité, garantie et prix



La Toughpower TF1 1550 W Titanium - TT Premium Edition sera disponible à la vente le 24 juin 2021 via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés Thermaltake. Elle bénéficie d'une garantie de dix ans et est soutenue par le service client et le réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier. Pour connaître les prix actualisés des alimentations, veuillez consulter le site Web de Thermaltake ou contacter votre représentant local des ventes ou des relations publiques de Thermaltake.



