MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La CMP 50HX Miner.



MSI a récemment lancé le premier modèle NVIDIA Cryptocurrency Mining Processor (CMP) 50HX avec la MSI CMP 50HX MINER. La CMP 50HX est la troisième carte de la gamme CMP, au-dessus de la CMP 30HX et de la CMP 40HX, et un cran en dessous de la CMP 90HX, qui n'a pas encore été commercialisée.















On s'attendait à ce que la CMP 50HX présente des spécifications presque identiques à celles de la RTX 2080 Ti en raison des performances minières similaires et du fait que les modèles 30HX et 40HX étaient dérivés de cartes grand public. MSI a révélé que la CMP 50HX utilise bien le TU102 mais avec seulement 3584 cœurs CUDA par rapport aux 4352 cœurs de la RTX 2080 Ti, la 50HX dispose également de moins de mémoire avec seulement 10 Go GDDR6.



La réduction du nombre de cœurs et de la mémoire s'accompagne d'une légère réduction de la consommation électrique, qui passe de 250 à 225 W, mais il faut toujours utiliser deux connecteurs d'alimentation à huit broches. La carte MSI CMP 50HX est dotée d'un refroidisseur soufflant avec une petite fenêtre en plastique et aucune sortie d'affichage.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



