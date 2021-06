Seagate présente le système de stockage en bloc révolutionnaire Exos CORVAULT, basé sur le matériel et l'autoréparation.



Seagate, leader mondial des solutions d'infrastructure de stockage de données, a lancé une catégorie de stockage de grande capacité d'une intelligence unique, conçue pour rationaliser la gestion des données et réduire l'intervention humaine dans les environnements de macro périphérie et de centres de données. Le nouveau système de stockage haute densité Exos CORVAULT offre des performances de niveau SAN basées sur l'architecture de stockage révolutionnaire de Seagate qui combine la sixième génération de l'ASIC VelosCT, la protection des données par code d'effacement ADAPT et la régénération autonome des disques.



Conçu sur la plate-forme Seagate Exos 4U106 12 Gb/s, CORVAULT offre une disponibilité "cinq neuf" (99,999 %), ce qui contribue à une fiabilité élevée et constante. Le châssis 4U à densité maximale peut accueillir 106 disques dans seulement 18 cm d'espace rack. Il est conçu pour optimiser les performances des disques en les protégeant contre les interférences vibratoires et acoustiques, la chaleur et les irrégularités d'alimentation.







La nouvelle puce VelosCT de Seagate alimente les doubles contrôleurs de stockage du système, qui optimisent tous les actionneurs de disque en parallèle, pour des performances supérieures, tandis que la technologie ADAPT (Advanced Distributed Autonomic Protection Technology) de Seagate distribue les données sur chaque disque, offrant une protection avancée des données et des reconstructions rapides sans sacrifier les performances.



L'ADR (Autonomous Drive Regeneration) est un système d'autocorrection qui renouvelle un disque in-situ sans qu'il soit nécessaire de le remplacer manuellement. Développé par Seagate, l'ADR peut remettre la plupart des disques en état de marche en les reconfigurant pour contourner les composants défectueux. Cette technologie contribue également à réduire l'impact environnemental des déchets informatiques, car les disques ADR sont renouvelés au lieu d'être mis au rebut.



CORVAULT sera disponible dans le monde entier auprès des distributeurs Seagate qualifiés en juillet 2021.



TECHPOWERUP