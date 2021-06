NVIDIA annonce le pack DOOM Eternal GeForce RTX 3080 Ti Limited Edition Demon Slayer.



Comme la plupart des fans de DOOM Eternal en sont informés, le 29 juin, le dernier volet de la série de jeux DOOM, DOOM Eternal, recevra une énorme mise à niveau pour tous les joueurs PC. Pour la première fois, les joueurs sur PC pourront profiter des meilleurs éléments technologiques de NVIDIA, sous la forme de raytracing et de NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS). Pour fêter cela, les gens de Bethesda Softworks et d'id Software se sont associés à NVIDIA pour lancer une édition limitée de DOOM Eternal. Appelé "DOOM Eternal GeForce RTX 3080 Ti Limited Edition Demon Slayer Bundle", il s'agira d'un bundle très rare fabriqué en 300 exemplaires seulement.







Contenant la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA, le bundle est axé sur les performances. Cependant, ce qui le rend spécial et différent de l'achat d'une carte ordinaire, c'est qu'il comprend quelques produits supplémentaires. Pour commencer, le bundle comprend une mini-figure à collectionner Titanium Slayer dont l'esthétique correspond à celle du GPU, ce qui en fait un véritable objet de collection. Ensuite, il y a un t-shirt DOOM Eternal-GeForce RTX en titane et une figurine exclusive "DOOM Eternal : The Ancient Gods", un tapis de souris surdimensionné de 15,75 pouces x 35,44 pouces. En outre, un crédit de 100 $ de la boutique Bethesda et un code de jeu DOOM Eternal Deluxe Edition sont également inclus. L'ensemble forme un bundle limité à 300 pièces et coûtant 1 450 Dollars.



Pour participer à la tombola et acheter ce pack, vous pouvez vous inscrire ICI pour l'Amérique du Nord, et ICI pour l'Europe. Malheureusement, les personnes des autres régions ne peuvent pas participer. Le tirage au sort commence aujourd'hui, 23 juin 2021, 5h00 (MST), et se termine le 7 juillet 2021, 23h59 (MST).



Les gagnants seront annoncés le 8 juillet 2021.



TECHPOWERUP