Seagate annonce le FireCuda 530 Gaming SSD à l'exposition virtuelle SG21.



Seagate annonce son dernier SSD FireCuda gaming lors de l'exposition virtuelle SG21 - le Seagate FireCuda 530. Le SSD FireCuda 530 exploite la vitesse et les performances de l'interface PCIe Gen4 NVMe 1.4 pour offrir des vitesses fulgurantes allant jusqu'à 7300 MB/s. Pour le FireCuda 530, Seagate s'est associé aux experts en composants de refroidissement liquide EK Water Blocks pour développer un dissipateur thermique haute performance. Le SSD FireCuda 530 Heatsink présente un design minimaliste avec son dissipateur en aluminium anodisé à profil bas, doté d'une surface microporeuse finement texturée qui améliore la dissipation de la chaleur pour un meilleur refroidissement et de meilleures performances. Les SSD FireCuda 530 et FireCuda 530 Heatsink sont disponibles en capacités de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.



Caractéristiques du SSD FireCuda 530











- Le FireCuda 530 domine la gamme des SSD - il offre des performances pures, une puissance absolue, les composants les plus avancés et une endurance inégalée.

- Avec un débit pouvant atteindre 7300 Mo/s, vous pouvez exploiter toute la puissance des vitesses PCIe Gen4 pour dominer les jeux et les applications de nouvelle génération.

- Conçu pour les jeux soutenus de niveau professionnel et la création de contenu accélérée, avec des vitesses de transfert jusqu'à 2 fois plus rapides que les SSD NVMe PCIe Gen3 et jusqu'à 12 fois plus rapides que les SSD SATA, le FireCuda 530 est le FireCuda le plus rapide jamais conçu.

- Construit avec un contrôleur E18 validé par Seagate et la dernière 3D TLC NAND, le FireCuda 530 offre la vitesse et la durabilité les plus avancées pour que vous puissiez repousser les limites de votre machine.

- Conçu pour une utilisation intensive et suffisamment résistant pour tenir la distance - jusqu'à 5 100 To TBW signifie que vous pouvez écrire et supprimer 70 % de la capacité du disque, tous les jours, pendant cinq ans.

- Les jeux à forte intensité graphique et les fichiers volumineux ne sont pas un problème avec des capacités allant jusqu'à 4 To pour garder votre bibliothèque de jeux à portée de main et votre contenu créatif.

- Soyez tranquille avec les trois ans de services de récupération de données Seagate Rescue, qui offrent un taux de réussite de 95 % contre les pertes de données inattendues.

- La technologie de dissipation thermique permet de maintenir les performances plus longtemps pour le FireCuda 530 Heatsink SSD.



Seagate n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur les FireCuda 530 et FireCuda 530 Heatsink gaming SSD, rendez-vous sur le site de Seagate : Cliquez ICI.



VORTEZ