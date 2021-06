DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le AS500 PLUS WH.



Le refroidisseur de CPU de type à flux latéral comprend un dissipateur thermique, un caloduc, un couvercle supérieur et un ventilateur de refroidissement blancs. Le dissipateur thermique fin, d'une largeur de 48 mm, adopte un design étroit qui n'interfère pas avec les emplacements de mémoire adjacents.



Il se caractérise par sa grande polyvalence ainsi que par son apparence. En outre, comme élément d'habillage, une LED RVB adressable est installée sous le couvercle supérieur. Le contrôle de l'éclairage est possible grâce au contrôleur joint. Les éclairages peuvent être synchronisés dans tout le système en se connectant à une carte mère compatible.























R-AS500-WHNLMP-G_800x600c R-AS500-WHNLMP-G_800x600d



Le dissipateur thermique en aluminium est dit être un " aileron haute densité ", et cinq caloducs φ6mm le pénètrent. Deux ventilateurs de 140 mm "TF140S" ont été combinés avec celui-ci. La vitesse de rotation est de 500 à 1 200 tr/min ± 10% de spécification PWM, le volume d'air maximal est de 70,81 CFM, le niveau sonore maximal est de 29,2 dBA, la pression du vent est de 1,14 mmAq, et la dynamique des fluides est adoptée pour le roulement.



Voici la fiche technique :







Compatibilité :



- INTEL : LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155,

- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de prix ni de date pour le moment.



THE GURU3D