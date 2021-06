ROCCAT lance le logiciel de configuration Neon pour succéder à Swarm.







Désormais filiale de Turtle Beach, la marque ROCCAT conserve pour autant sa propre identité, un site web dédié et une gamme de produits gaming distincte de la maison mère. Un changement de taille est toutefois en route sous l'impulsion de Turtle Beach puisque ROCCAT annonce la sortie de la toute nouvelle application unifiée Neon pour la configuration des périphériques de jeu qui doit à terme remplacer l'actuel logiciel Swarm du moins pour les produits de dernière génération.







D'après ROCCAT, Neon bénéficie d'une nouvelle interface graphique au design moderne et intuitif qui fonctionne avec des simples glisser-déposer. Les périphériques sont détectés plus rapidement. La mise à jour du firmware est automatique. Neon serait également plus léger, plus rapide et plus stable que Swarm.



Pour sa première version, numérotée 0.6.10, Neon ne supporte qu'un seul et unique produit à savoir le nouveau casque audio Syn Pro Air qui est un modèle sans fil compatible avec la technologie maison Stellar Wireless et qui peut être rechargé par USB-C. Le Syn Pro Air offre un son 3D immersif grâce à ses haut-parleurs Turtle Beach Nanoclear de 50 mm, mais dispose aussi des effets lumineux RGB AIMO ou encore de la fonction audio Superhuman Hearing. D'ailleurs, d'après nos constatations, Neon installe un pilote supplémentaire pour activer la spatialisation sonore a priori basé sur la technologie Waves NX.



ROCCAT annonce cela dit que chaque nouvelle version de Neon qui verra le jour apportera le support de produits supplémentaires. Outre le Syn Pro Air, les casques ausio Elo 7.1 Air et Elo 7.1 USB seront prochainement supportés. Pour ce qui est des souris, il est bien sûr question du support des dernières souris Kone Pro et Kone Pro Air sorties ce printemps, mais aussi des modèles 2020 Burst Core, Burst Pro et Kone AIMO Remastered. Concernant les claviers, les nouveaux modèles Magma et Pyro seront bientôt pris en charge. Ils peuvent être configurés avec Swarm en attendant. Tous les claviers de la gamme Vulcan (80/100/120/121/122/Pro/Pro TKL) seront aussi supportés à terme. Aucune date n'est donnée pour le support des produits ci-dessus. ROCCAT se borne à un énigmatique Coming soon.



On peut quand même être déçu de cette liste de produits relativement réduite surtout quand on voit les dizaines et dizaines de périphériques supportés par Swarm. On pense en particulier aux souris Kain, aux claviers Horde ou encore aux casques Khan qui ne sont pas si vieux ! Dommage. Pour autant, ROCCAT se veut rassurant auprès de ses fidèles utilisateurs et affirme que le développement du logiciel Swarm ne va pas s'arrêter pour le moment, mais que ce dernier va continuer de recevoir des mises à jour de manière active pour les anciens produits justement. À noter que les applications Neon et Swarm peuvent tout à fait cohabiter sur un même PC dans le cas où l'utilisateur possède des produits supportés par l'un ou l'autre ou bien s'il préfère utiliser l'ancien logiciel pour certaines fonctionnalités.



Pour finir, un mot sur la compatibilité logicielle puisque Neon est exclusivement compatible avec Windows 10 64 bit alors que Swarm supportait en plus Windows 7/8/8.1 en 32 et 64 bit.



Liste des produits ROCCAT prochainement compatibles avec Neon



- Burst Core,

- Burst Pro,

- Elo 7.1 Air,

- Elo 7.1 USB,

- Kone AIMO Remastered,

- Kone Pro,

- Kone Pro Air,

- Magma,

- Pyro,

- Syn Pro Air (déjà supporté),

- Vulcan 80,

- Vulcan 100 AIMO,

- Vulcan 120 AIMO,

- Vulcan 121 AIMO,

- Vulcan 122 AIMO,

- Vulcan Pro,

- Vulcan Pro TKL.



Téléchargement



- Application ROCCAT Neon 0.6.10 pour Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS