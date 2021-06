ASUSTOR lance la carte AS-T10G2 10 Gigabit Ethernet.



Le tout nouveau AS-T10G2 est arrivé, apportant une efficacité et des vitesses accrues au très apprécié AS-T10G. L'AS-T10G2 utilise le contrôleur AQC-107, qui offre des performances accrues et des besoins énergétiques réduits. En utilisant le Lockerstor 16R Pro, les taux de transfert ont atteint 1127 Mo/s en lecture et 1124 Mo/s en écriture. L'AS-T10G2 prend également en charge le déchargement de la somme de contrôle IP, TCP et UDP afin de réduire l'utilisation du CPU pour une expérience plus efficace.







L'AS-T10G2 est équipé d'un port Ethernet RJ-45 8p8c à 10 Gbps. L'AS-T10G2 prend en charge la commutation automatique entre toutes les principales vitesses Ethernet et est compatible avec quatre voies de PCI Express 3.0. Insérez-le dans un NAS ASUSTOR exécutant ADM 4.0 ou dans un PC pour faire passer les vitesses du réseau à 10 gigabits Ethernet. L'AS-T10G2 est compatible avec les ordinateurs pleine hauteur et demi-hauteur, ce qui le rend compatible avec presque tous les appareils dotés d'un emplacement PCI Express, garantissant ainsi un réseau abordable et à haut débit pour les particuliers et les entreprises.



Supports :



- Trame Jumbo 16K octets,

- Contrôle de flux IEEE 802.3x,

- Calculs des sommes de contrôle IP, TCP, UDP,

- 100/1000/2500/5000/10000,

- Fournit le marquage 802.1Q Virtual LAN (VLAN).



Normes prises en charge :



- IEEE 802.3an 10GBase-T,

- IEEE 802.3ab 1000Base-T,

- IEEE 802.3u 100Base-TX,

- IEEE 802.3bz NBASE-T,

- IEEE 802.3az,

- IEEE 802.1p,

- IEEE 802.3x Contrôle de flux,

- IEEE 802.1Q VLAN étiqueté,

- IEEE 802.1Qav Pontage audio-vidéo,

- Protocole de temps de précision IEEE 1588 v2.



- Débit de données maximum : 10 Gbps,

- Mode de fonctionnement : Full duplex,

- Prend en charge PCIe 3.0 x4.



Configuration requise :



- ADM 3.5.6 et plus,

- Windows 7/8/8.1/10 32/64 bits,

- Noyau Linux 4.4, 4.8, 4.9.



- Dimensions : 86,95 (L) x 67,9 (P) mm.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP