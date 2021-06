HyperX ajoute une version rose à sa gamme de casques de jeu Cloud Stinger.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et la marque leader dans le domaine du jeu et des e-sports, a élargi aujourd'hui sa famille primée Cloud Stinger pour inclure une nouvelle version de couleur rose. Le dernier casque de jeu Cloud Stinger combine un nouveau schéma de couleur rose avec le confort HyperX, des performances audio optimales et une qualité sonore de niveau gaming.







Avec un poids de 275 grammes seulement, Cloud Stinger offre aux joueurs un casque léger et élégant doté de fonctions pratiques, notamment des oreillettes pivotant à 90 degrés pour un ajustement adapté. Le casque utilise des haut-parleurs directionnels de 50 mm qui positionnent et délivrent un son de haute qualité avec une précision audio extrême. " Le casque HyperX Cloud Stinger a été bien accueilli depuis son lancement en 2016, rapportant de nombreux prix, notamment l'iF DESIGN AWARD ", a déclaré Nate Almond, responsable de l'activité audio chez HyperX. "Nous sommes ravis d'ajouter la variante de couleur rose pour offrir aux utilisateurs un autre choix de casque qui offre le même grand confort et le même son que l'original."



Cloud Stinger offre le confort HyperX avec une mousse à mémoire de forme et un similicuir doux. Le casque offre également un ensemble de fonctionnalités pratiques, notamment un microphone pivotant pour couper le son, des glissières en acier réglables pour une durabilité accrue et des commandes de volume sur le casque. Le microphone passif antibruit intégré du casque de jeu Cloud Stinger est certifié par TeamSpeak et Discord pour une compatibilité de chat sans faille.



Casque d'écoute



- Moteur : Dynamique, 50 mm avec aimants en néodyme,

- Type : Circuméraire, dos fermé,

- Réponse en fréquence : 18 Hz-23,000 Hz,

- Impédance : 30 Ω,

- Niveau de pression sonore : 102 ± 3dBSPL/mW à 1kHz,

- T.H.D. : ≦ 2 %,

- Puissance d'entrée : Rated 30 mW, Maximum 500 mW,

- Poids : 275 g,

- Longueur du câble : 1,3 m,

- Connexion : Fiche de 3,5 mm (4 pôles).



Microphone



- Élément : Microphone à condensateur à électret,

- Modèle polaire : Uni-directionnel, anti-bruit,

- Réponse en fréquence : 50Hz~18,000Hz,

- Sensibilité : -40 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz).



Disponibilité et Prix



Le casque HyperX Cloud Stinger Gaming Headset en version rose est disponible au prix de 49.99 Dollars aux États-Unis.



