ASRock lance la carte mère H510 Pro BTC+ avec 6 emplacements PCIe 3.0 x16 pleine taille.



ASRock s'est adapté à l'engouement pour le minage et la société lance aujourd'hui sa carte mère H510 Pro BTC+ conçue pour accueillir une suite de GPU. Plus précisément, la société a mis sur le marché une carte mère avec six emplacements PCIe 3.0 x16 de taille normale. Mesurant 50,1 x 22,4 cm, la carte mère est tout sauf petite.



Il y a de la place pour installer facilement n'importe quel GPU à trois slots, car les slots sont bien espacés. Cependant, pour alimenter les six GPU à pleine vitesse, il faudrait jusqu'à 96 voies. C'est pourquoi seul le premier emplacement fonctionne à pleine vitesse x16, tandis que les autres sont bloqués à des vitesses x1. Le chipset H510 ne peut naturellement pas supporter 96 voies.















Pour alimenter la carte, vous avez besoin d'un double connecteur d'alimentation PCIe à 24 broches. L'alimentation est régulée par une alimentation à quatre phases avec des selfs de 50 ampères. Il y a un connecteur SATA III et un emplacement M.2 PCIe 3.0 pour les SSD M.2 d'une longueur maximale de 110 mm.



La carte mère est disponible à l'achat sur Newegg au prix de 279 Dollars.



