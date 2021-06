NVIDIA apporte le support DLSS 2.0 à l'UE 5, à Linux via Proton et à d'autres titres encore.



NVIDIA serait sur le point de faire des annonces importantes concernant sa fonction d'amélioration des performances DLSS 2.0. Des extraits de l'annonce ont été divulgués sur le web par VideoCardz. Pour commencer, la société est sur le point d'annoncer que le prochain Unreal Engine 5 et l'actuel UE 4 prennent en charge DLSS 2.0, sans compter la dernière version 2021.2 d'Unity Engine. Un grand nombre de moteurs de jeu de premier plan prennent désormais en charge le DLSS 2.0, notamment le moteur RAGE de Rockstar Games, qui équipe RDR2, CryEngine, Decima, AnvilNext, REDEngine, etc.















NVIDIA s'apprête également à annoncer qu'une vaste sélection de nouveaux jeux prennent en charge le DLSS 2.0, notamment Red Dead Redemption 2 (prise en charge à venir), Rainbow Six Siege, DOOM Eternal (patch prévu pour le 29 juin), Rust, et bien d'autres. Enfin, NVIDIA est sur le point d'annoncer qu'elle travaille avec Valve pour apporter le support DLSS à Linux, via la couche de compatibilité Proton. Cela permettra de jouer à des jeux Windows AAA sur Linux avec DLSS activé.



VIDEOCARDZ