ASUS nous propose un nouveau routeur : Le TUF Gaming AX5400 Dual Band.



C'est vrai, ce n'est pas un ROG mais un routeur de jeu de la série TUF. Voici le TUF Gaming AX5400, compatible WIFI6, équipé de six grandes antennes.











Il s'agit d'un routeur de jeu Wi-Fi 6 qui prend en charge les communications à haut débit de la bande 2,4 GHz jusqu'à 574 Mbps et de la bande 5 GHz jusqu'à 4 804 Mbps. En adoptant six grandes antennes externes et la nouvelle technologie OFDMA, la portée des ondes radio est étendue d'environ 80% par rapport au routeur Wi-Fi 5. En outre, les performances de refroidissement ont été améliorées en optimisant la position des ports de ventilation et en concevant un double dissipateur thermique. En outre, l'adoption d'une antenne fixe et d'un protecteur de port en métal permet d'améliorer la durabilité.



Les principales spécifications sont un processeur triple cœur à 1,5 GHz, une mémoire flash de 256 Mo et une mémoire vive de 512 Mo, et des interfaces Gigabit WANx1, Gigabit LANx4, USB3.2 Gen.1 x 1. Le WAN et le LAN prennent en charge la fonction d'agrégation de liens et la vitesse de communication filaire peut être portée à 2 Gbps.



La norme LAN sans fil compatible est IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, et le poids du corps principal est de 600 g. Il prend également en charge la fonction de maillage AiMesh. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de vente pour ce produit sur le marché national.



- Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D