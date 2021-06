ASUS présente la souris MMO sans fil ROG Spatha X.



ASUS lance aujourd'hui la souris de jeu Republic of Gamers (ROG) Spatha X. Successeur de la ROG Spatha originale de 2016, la Spatha X est une souris sans fil optimisée pour les jeux MMO, avec ses 12 boutons programmables positionnés stratégiquement. La connectivité comprend des connexions sans fil 2,4 GHz, et des connexions filaires USB 2.0.







Le design de la Spatha X semble inchangé par rapport à l'original. Ce qui est nouveau, c'est la mise à jour du capteur de 19 000 ppp (contre 8 200 ppp sur l'original), et la mise à jour des commutateurs ROG Micro qui sont évalués jusqu'à 70 millions de clics (contre 20 millions de clics sur l'original). Vous disposez d'une station de charge magnétique qui permet de recharger la souris lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec une charge complète, vous pouvez obtenir jusqu'à 67 heures de jeu avec la souris, avec le RGB désactivé.



Lors de sa sortie aux alentours du 24 juin 2021, la ROG Spatha devrait coûter environ 150 Dollars.



TECHPOWERUP