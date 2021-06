AMD active le FidelityFX Super Resolution dans le pilote Radeon 21.6.1.







Attendue depuis longtemps et dévoilée officiellement durant le Computex 2021, la fonction FidelityFX Super Resolution est enfin disponible dans les nouveaux drivers optionnels (beta) Radeon Software Adrenalin 21.6.1 qui ont vu le jour hier chez AMD avec 24 heures d'avance.







Pour faire simple, le FidelityFX Super Resolution abrégé en FSR est une solution équivalente sur le principe à la fonctionnalité Deep Learning Super-Sampling (DLSS) apparue en 2018 dans les GPU GeForce RTX 20 Series (Turing) de NVIDIA grâce à leurs unités dédiées Tensor Cores. En utilisant un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle, ces fonctionnalité AMD FSR et NVIDIA DLSS arrivent à fortement rehausser la résolution d'image ce qui permet tout simplement de profiter de cette qualité d'image améliorée ou alors de réduire la résolution d'affichage native pour gagner énormément en performances sans pour autant perdre en qualité voire de mixer les deux pour gagner en performances et en qualité.



AMD promet en effet que grâce au FSR, il serait possible de doubler les performances d'un jeu et même un peu plus. Pour affirmer cela, le constructeur prend l'exemple du jeu Godfall, seul jeu officiellement compatible FSR pour le moment, qui s'affiche à une cadence de 49 FPS en 4K native et Ray Tracing activé avec le GPU Radeon RX 6800 XT mais dont les performances passent à 78 FPS, 99 FPS, 124 FPS voire 150 FPS respectivement avec les différents modes Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance offerts par la fonction FSR. Les gains sont donc énormes !



Pour autant le FSR diffère du super-échantillonnage DLSS de NVIDIA notamment sur la nécessité d'effectuer un apprentissage du jeu sur une ferme de serveurs DGX pour la solution de NVIDIA même si le recours à ces calculs préalables a été partiellement levé dans DLSS 2.0. Par ailleurs, le FSR est une technologie ouverte (licence MIT) qui repose sur la suite logicielle open source GPUOpen destinée aux développeurs alors que la technologie de NVIDIA est totalement propriétaire et fermée. Le FidelityFX Super Resolution peut donc théoriquement être utilisé par n'importe quel fabricant de GPU et studio de développement y compris dans le domaine du mobile et même des consoles de jeu (Xbox).



En ce qui concerne la compatibilité avec les cartes graphiques AMD, le FSR ne se borne pas aux derniers modèles de la marque mais fonctionne à partir des GPU Radeon RX 400 Series (Polaris) sortis en 2016. Les générations GCN et RDNA Radeon RX 500 Series, Radeon RX Vega Series, Radeon RX 5000 Series et Radeon RX 6000 Series y ont donc bien droit. Même chose pour l'ensemble des APU Ryzen disposant d'une solution graphique intégrée Radeon Graphics. D'après AMD, une centaine de GPU Radeon et d'APU Ryzen seraient déjà compatibles FSR grâce à ces drivers 21.6.1 ce qui tranche avec les seules GeForce RTX supportant le DLSS.



Tout comme le DLSS de NVIDIA, le gros inconvénient de la fonction FidelityFX Super Resolution vient toutefois de l'obligation pour les développeurs de jeu d'effectuer des développements spécifiques pour en tirer partie ce qui limite quand même l'intérêt de la chose ou du moins l'espoir d'en bénéficier réellement un jour dans son jeu favori même si AMD propose un support très large permettant d'exploiter FSR avec les API DirectX 11, DirectX 12 et Vulkan.



Outre le jeu de rôle et d'action Godfall qui supporte immédiatement FidelityFX Super Resolution, AMD annonce que 10 studios et moteurs de rendu 3D devraient prendre en charge cette technologie dans le courant de l'année 2021. D'après nos informations, la liste officielle des jeux compatibles pourrait d'ailleurs être annoncée dans les prochaines heures mais certaines rumeurs évoquent déjà les titres 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, KingShunt, Terminator Resistance ou encore The Riftbraker. Au passage, sachez qu'AMD propose un questionnaire qui permet aux utilisateurs de soumettre trois noms de jeu qu'ils souhaiteraient voir supporter le mode FSR.



Avec trois ans de retard sur le DLSS de NVIDIA, il faudra voir dans les prochains mois quel accueil réserveront les développeurs de jeux au FSR et s'ils finiront par l'adopter. Mais en ouvrant totalement cette technologie à de nombreuses architectures matérielles et logicielles, AMD fait en tout cas le maximum pour que ce soit le cas.



A noter que sur son site web AMD parle de FSR 1.0, sans doute le signe qu'un FSR 2.0 pourrait voir le jour par la suite à l'image du DLSS 2.0 avec des optimisations supplémentaires en termes de qualité et de performances.



Outre la fonction FidelityFX Super Resolution, ces drivers Radeon Software Adrenalin 21.6.1 ajoutent le support du GPU Radeon RX 6800M, du jeu Dungeons & Dragons : Dark Alliance ou encore de l'API Vulkan 1.2.174. Un nouveau pilote HD Audio est également inclus. En revanche, le système d'exploitation Windows 7 et de nombreuses cartes graphiques ne sont plus supportées. Cela concerne les GPU Radeon HD 7000 Series, Radeon HD 8000 Series, Radeon Rx 200 Series et Radeon Rx 300 Series, sujet sur lequel nous reviendrons dans une prochaine actualité.



- AMD FidelityFX Super Resolution : Supercharged Performance (Vidéo de démonstration) : Cliquez ICI.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.1 WHQL pour les APU/GPU Radeon RX 400/500/600/Vega/5000/6000



- Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



