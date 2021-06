AOC lance l'écran AG274QXM avec Mini LED.



AOC, via son site web chinois, a lancé un nouveau moniteur qui s'inscrit dans ses offres premium. L'AOC AG274QXM est doté de la toute dernière technologie Mini LED, qui permet d'éclairer 576 zones individuelles et d'améliorer le contraste et la luminosité au point d'obtenir la certification DisplayHDR 1 000 de VESA. La dalle IPS 170 Hz et la résolution WQHD (2560 x 1440) offrent sans doute le meilleur rapport performance/qualité d'image par rapport aux cartes graphiques de la génération actuelle pour les jeux à tracé de rayon les plus exigeants, avec un temps de réponse de 1 ms et la prise en charge de FreeSync.







Le panneau de l'AOC AG274QXM offre également une couverture des couleurs à 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 et un Delta-E <2 sur son panneau 10 bits. Il y a deux haut-parleurs intégrés de 5 W avec prise en charge de DTS, et l'entrée/sortie est assurée par 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, un HUB USB 3.0 et 1 USB-Type C avec mode alternatif DisplayPort et alimentation de 65 W. Le support du moniteur est également doté d'un éclairage RVB. On ne sait pas encore si AOC lancera le moniteur AG274QXM sur d'autres marchés que le marché chinois.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP