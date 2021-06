Drivers NVIDIA GeForce Game Ready 471.11 (R470) : en route pour Windows 11.







Après une branche R465 qui ne laissera pas un souvenir inoubliable notamment suite au BSOD de la version 466.63, NVIDIA fait place nette et propose le pilote graphique GeForce Game Ready 471.11 basé sur la toute nouvelle branche R470.







Des drivers 30.0 pour WDDM 3.0 ?



Ces drivers R470 adoptent une nouvelle numérotation du type 30.0.xx.xxxx ce qui signifie théoriquement qu'ils prennent en charge le modèle de pilotes WDDM 3.0 et le système d'exploitation Windows 11 (nom de code Cobalt) prévus pour le second semestre 2021. Pourtant, dans ses notes de version, NVIDIA se contente d'indiquer que cette version 471.11 ajoute simplement le support de Windows 10 May 2021 Update (21H1) qui se base toujours sur WDDM 2.7. Il faudrait donc tester ces drivers sur une build 21xxx récente de Windows 11 Insider Preview pour vérifier si WDDM 3.0 est actif ainsi que les améliorations qui en découlent comme l'accélération matérielle du sous-système Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). À moins que tout cela ne soit finalisé que dans la branche R495 attendue pour l'automne...



Support de DLSS, RTX et Reflex dans plusieurs jeux supplémentaires



Qualifiée de Game Ready, cette mise à jour 471.11 apporte bien évidemment le support de nouveaux jeux et de nouvelles fonctionnalités dans des jeux existants.



Il est par exemple question de la compatibilité du super-échantillonnage DLSS ainsi que des effets lumineux Ray Tracing (RTX) dans le jeu DOOM Eternal à condition bien sûr d'installer le dernier patch proposé par id Software. Grâce au DLSS, les performances de DOOM Eternal devraient être bien meilleures ou du moins ne pas trop baisser si on active le Ray Tracing.



Ceux qui préfèrent un jeu d'aventure tel que Rust seront également contents d'apprendre le support du DLSS. Là encore le jeu doit être mis à jour.



Ces drivers bénéficient par ailleurs au FPS Escape from Tarkov qui supporte maintenant la technologie Reflex pour réduire la latence système lors d'une action du joueur.



On apprend également dans ces drivers 471.11 le support de la simulation auto F1 2021 à paraître le 16 juillet 2021, mais aussi du jeu de réflexion LEGO Builder's Journey sorti sur PC aujourd'hui.



- NVIDIA Reflex Low Latency Mode Coming to Escape From Tarkov : Cliquez ICI.



- LEGO Builder’s Journey|Official GeForce RTX Launch Trailer : Cliquez ICI.



D'après NVIDIA, cinq moniteurs et téléviseurs supplémentaires obtiennent la certification G-SYNC Compatible grâce à ce pilote ce qui permet d'activer la synchronisation verticale de la carte graphique avec l'écran.



- AOC AG254FWG8R4,

- AOC AG274US4R6B,

- ASUS TUF Gaming VG28UQL1A,

- LG 32GN63T,

- LG 32GN650.



Quelques autres améliorations



Parmi les autres changements du pilote 471.11, on peut citer l'intégration de nouveaux profils OPS et de la nouvelle version 3.23 de l'application GeForce Experience (GFE) sur laquelle nous reviendrons prochainement. Le support de l'API Vulkan 1.2.175 est aussi de la partie tout comme le support de nouveaux GPU pour le minage de cryptomonnaies, à savoir les modèles CMP 70HX et CMP 90HX qui complètent la gamme Crypto Mining Processor dévoilée ces derniers mois.



Pour finir, plusieurs des problèmes évoqués dans l'actualité Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 466.77 ont bien été résolus dans cette mise à jour de juin comme promis par NVIDIA.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 471.11 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI.

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



