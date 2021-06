Dix ans après, AMD met fin au support des cartes graphiques Radeon HD 7000, R200, R300 et Fury GCN.



AMD met fin à la prise en charge des cartes graphiques Radeon HD 7000 series, R200 series, R300 series, et R9 Fury series, basées sur les plus anciennes versions de l'architecture Graphics CoreNext. La série HD 7000 a fait ses débuts en 2011, la série R9 200 en 2013, la série R9 300 étant essentiellement rebadgée. La série R9 Fury a rejoint les rangs en 2015. Cela ferait de la Radeon 21.5.2 les derniers pilotes de ces cartes graphiques, donnant à AMD l'opportunité de nettoyer ses pilotes à partir de la série RX 400 "Polaris" et au-delà.







Une conclusion de la prise en charge des pilotes signifierait que les prochaines versions de pilotes, y compris les pilotes 21.6.1 publiés aujourd'hui, ne prennent pas en charge les GPU plus anciens que la série RX 400. Si AMD rencontre des failles de sécurité flagrantes dans ses pilotes, elle peut, à l'avenir, publier des mises à jour spéciales des pilotes.



VIDEOCARDZ