Creative Technology annonce le lancement de la Creative SXFI CARRIER, la première barre de son au monde équipée de la technologie Super X-Fi Headphone Holography. Inaugurant une nouvelle conception pour une barre de son, la SXFI CARRIER est le fruit d’un travail conjoint avec Dolby Laboratories. Il en résulte une barre de son qui profite des compétences de pointe des deux entreprises en matière d’ingénierie audio, de design, et de technologies pour produire un son toujours plus immersif. La SXFI CARRIER redéfinit les performances de ce qu’une barre de son compacte peut offrir. Elle a d’ores-et-déjà été primée à de nombreuses reprises, dont notamment trois awards BEST OF CES lors de sa présentation au CES 2020.



LA PREMIÈRE BARRE DE SON AU MONDE ÉQUIPÉE D’UN SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS DOLBY ATMOS®

La qualité audio des barres de son est généralement affectée par leur compacité. Les dimensions réduites affectent effectivement la création d'une scène sonore réaliste. Avec une longueur de 88 centimètres, la SXFI CARRIER offre un rendu audio à couper le souffle s'agissant d'une barre de son basée sur un design Dolby sur-mesure, faisant d’elle la première barre de son au monde équipée d’un système Dolby Atmos Speaker System.



« Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec Creative afin d’offrir au monde une barre de son unique en son genre », a déclaré Pankaj Kedia, Managing Director, Emerging Markets, Dolby Laboratories. « Les consommateurs pourront profiter de l’expérience Dolby Atmos à couper le souffle grâce au design acoustique novateur développé par Dolby : du jamais vu sur un format aussi compact ».





LA SXFI CARRIER RÉINVENTE X-FI SONIC CARRIER

La SXFI CARRIER embarque les exploits d’ingénierie qui ont fait gagner ses galons à la barre de son primée de Creative, la X-Fi Sonic Carrier. Équipée de la technologie révolutionnaire SuperWide — héritée de la Sonic Carrier — qui étend le spectre audio du contenu stéréo au-delà de l’imagination, la SXFI CARRIER atteint son plein potentiel en transcendant toutes les définitions du rendu auquel on s’attendrait de la part d’une barre de son compacte.



Le développement de la SXFI CARRIER impliquait d’intégrer méticuleusement les concepts acoustiques propres au Dolby Atmos et à SuperWide afin d’obtenir des performances acoustiques tout à la fois puissantes et pures. La barre de son renferme sept haut-parleurs, chacun d’entre eux disposant de son propre amplificateur contrôlé par un DSP. Ainsi, la SXFI CARRIER est capable de proposer une signature audio identique à la Sonic Carrier et ses 15 haut-parleurs, pour la moitié de sa taille et une fraction de son prix.



En prime, un puissant caisson de basses sans fil de 10” délivre les performances nécessaires pour vivre avec intensité les expériences cinématographiques.



LA PREMIÈRE BARRE DE SON ÉQUIPÉE DE LA TECHNOLOGIE SUPER X-FI® HEADPHONE HOLOGRAPHY

La SXFI Carrier entre dans une toute nouvelle dimension en étant la première barre de son au monde équipée du Super X-Fi Headphone Holography, la technologie révolutionnaire ayant remportée 23 prix BEST OF CES aux CES 2019 et 2020. Super X-Fi recrée le spectre audio d’un système surround au sein de casques audio, et l’adapte via l’intelligence artificielle pour une expérience d’écoute des plus réaliste. Ainsi les utilisateurs, une fois leur casque chaussé, vivent une expérience similaire à celle qu'ils connaissent dans un vrai cinéma ce qui sera utile pour visionner des films en fin de soirée.



En outre, la SXFI CARRIER profite d’une connectivité versatile, puisque composée notamment du Bluetooth et de ports USB-C et USB-A. Un port HDMI eARC offre un son lossless HD, deux entrées HDMI 2.1 permettent le passthrough 8K pour un son riche et des images haute résolution de qualité. Combinée à la compatibilité Dolby Vision, la SXFI CARRIER offre une expérience audio ultime en utilisation « home cinema ».



« La SXFI CARRIER est le fruit d’une étroite collaboration entre Dolby et Creative qui se traduit par un produit redéfinissant le son mais aussi et surtout les attentes des barres de son compactes. La SXFI CARRIER propose aux utilisateurs une expérience cinématographique complète depuis la sécurité et le confort de leur habitat. En outre, grâce à la technologie Super X-Fi Headphone Holography, ils peuvent prolonger l'expérience Dolby Atmos au casque et ainsi continuer à profiter du meilleur du son, jour et nuit », a déclaré Sim Wong Hoo, CEO Creative.



PRIX ET DISPONIBILITÉ

La SXFI CARRIER est disponible au prix de 999,99€ sur le site de Creative. Un casque SXFI THEATER est offert gratuitement à l'achat de la SXFI CARRIER.



Pour plus d'informations, cliquez ici