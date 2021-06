Crucial ajoute sur son site web le pilote NVMe pour les SSD P Series.







Nous vous annoncions en exclusivité l'année dernière la sortie d'un nouveau pilote NVMe propriétaire pour les SSD Micron et Crucial supportant cette norme de stockage. Si ce pilote NVMe PCIe Device Driver pour Windows semblait causer des problèmes de compatibilité au début, il a ensuite été mis à jour fin 2020 pour supporter la norme NVMe 1.3 et ajouter plusieurs autres améliorations. Nous avons aussi eu droit à une mise à jour, la 2.1.18.0, il y a seulement quelques jours.







La stabilité de ce pilote NVMe PCIe Device Driver semble d'ailleurs aujourd'hui être aboutie à tel point que la marque Crucial vient de le référencer sur son propre site web. Bien que supportant déjà les SSD NVMe Crucial P1, P2 et P5, il fallait jusqu'à présent se rendre chez Micron pour obtenir ce pilote (ou bien sur TLD évidemment).



Crucial explique que le pilote NVMe PCIe Device Driver active des fonctionnalités supplémentaires de gestion, d'assistance et de test des performances pour les SSD Crucial NVMe. Son installation permet en effet d'avoir accès à certaines fonctions de l'application Storage Executive indisponibles avec le pilote Microsoft NVMe natif (inbox) de Windows 10. Même chose avec l'édition en ligne de commande du Storage Executive (MSECLI).



D'après le fabricant, installer le pilote NVMe propriétaire Crucial/Micron permettrait également d'améliorer un peu les performances ce qui est aussi parfois constaté sur les SSD Samsung NVMe 900 Series avec leur pilote dédié. Toutefois, Crucial estime que l'installation de ces drivers est tout à fait optionnelle pour la majorité des utilisateurs d'un PC de bureau. Ce sont plutôt les professionnels qui sont visés sur des machines de type stations de travail et serveurs.



Les utilisateurs qui ont déjà installé la version 2.1.18.0 du pilote NVMe Crucial/Micron sortie au mois de mai 2021 n'ont pas besoin de faire de mise à jour puisque c'est justement exactement cette version qui vient d'être publiée sur crucial.com.



Ces drivers sont compatibles avec Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 et 2019 (64 bit uniquement).



SSD Crucial compatibles avec le pilote NVMe



- P1,

- P2,

- P5.



SSD Micron compatibles avec le pilote NVMe



- 2100AI,

- 2100AT,

- 2200,

- 2210,

- 2300,

- 7100,

- 7300 MAX,

- 7300 PRO,

- 9100,

- 9200 ECO,

- 9200 MAX,

- 9200 PRO,

- 9300 MAX,

- 9300 PRO.



Téléchargement



- Drivers NVMe 2.1.18.0 WHQL pour les SSD Crucial : Cliquez ICI,

- Drivers NVMe 2.1.18.0 WHQL pour les SSD Micron : Cliquez ICI.



