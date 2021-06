Pliez Windows 11 à votre volonté avec ces hacks de registre faciles à appliquer.



Avez-vous entendu ? Il y a une nouvelle version de Windows qui arrive, et à moins que la fuite de la version qui circule et tous les indices que Microsoft a lâchés ne soient des faux-fuyants, alors elle s'appellera Windows 11. La fuite de l'ISO est intéressante parce qu'elle nous donne un premier aperçu de ce qui est en magasin pour l'ère post-Windows 10, et tandis que la version définitive sera inévitablement au moins un peu différente, beaucoup de choses ne changeront probablement pas. Ce qui est également intéressant, c'est que la première version de Windows 11 peut être personnalisée avec une poignée de modifications du registre.







Si c'est la première fois que vous entendez parler de Windows 11, vous vous demandez peut-être : "Windows 10 n'était-il pas censé être la dernière version de Windows ?" Vous ne vous trompez pas : c'est ainsi que Microsoft l'a présenté, mais les plans changent. Heureusement, il semble que Windows 11 sera une mise à niveau gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà une licence authentique pour les versions précédentes de Windows, en remontant jusqu'à Windows 7.



C'est la même approche que Microsoft a adoptée pour Windows 10, qui, techniquement, n'était censé être une mise à niveau gratuite que pendant la première année (Protip : il l'est toujours après tout ce temps). Nous verrons comment les choses se passent avec Windows 11. En attendant, nous avons déjà testé un aperçu des performances de Windows 11, et les premiers résultats de benchmark que nous avons obtenus suggèrent qu'il est effectivement prêt pour les architectures de CPU hybrides, ce qui est de bon augure pour Intel et ses prochains processeurs Alder Lake, et l'éventuelle pile Zen 5 d'AMD (si les rumeurs concernant Zen 5 sont vraies).



Déplacer le menu Démarrer et autres hack du registre de Windows 11







Qu'en est-il de ces hacks de registre de Windows 11 ? Une poignée d'éditions fonctionnelles ont vu le jour, et elles vous permettent de personnaliser certains aspects de Windows 11. L'un d'eux, qui sera probablement populaire parmi les premiers utilisateurs, permet de déplacer le menu Démarrer de sa nouvelle position centrale vers le côté gauche.



Pour ce faire, il suffit d'accéder à :



- HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced"Barre des tâchesAl" et modifiez le paramètre DWORD 32 bits de "1" (centre) à "0" (gauche).



Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même revenir au menu classique de Windows 10, plutôt que d'utiliser le nouveau menu issu de Windows 10X, qui n'existe plus.



Pour ce faire, allez dans :



- HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced"Start_ShowClassicMode" et modifiez le paramètre DWORD 32 bits de "0" (menu Windows 11) à "1" (menu Windows 10 Classic).



Voici d'autres choses que vous pouvez manipuler dans Windows 11 en modifiant le registre...



Activer/désactiver le Flyout de Windows 1 Snap Assist :



-- HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced"EnableSnapAssistFlyout" (version actuelle)

-- Modifiez le paramètre DWORD 32 bits de "0" (désactivé) à "1" (activé) ou vice versa.



Modifiez la taille de la barre des tâches de Windows 11 :



-- HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced "TaskbarSi" (Barre des tâches)

-- Modifiez le paramètre DWORD 32 bits sur "0" (petit), "1" (moyen) ou "2" (grand)



Rendre les widgets de la barre des tâches visibles ou cachés :



-- HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced "TaskbarDa" (barre des tâches)

-- Modifiez le paramètre DWORD 32 bits sur "0" (caché) ou "1" (visible)



Un mot d'avertissement - vous pouvez casser des choses en fouillant dans le registre, et c'est pourquoi c'est toujours une bonne idée de sauvegarder vos données importantes d'abord. Vous devriez également sauvegarder le registre lui-même. Bien sûr, si vous vous amusez avec l'ISO de Windows 11 qui a fait l'objet d'une fuite, vous n'exploitez probablement pas un système critique, ou du moins vous ne devriez pas le faire.



Dans tous les cas, amusez-vous avec ces hacks de registre !



HOTHARDWARE