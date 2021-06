Une fuite de Windows 11 améliore les performances des processeurs hybrides d'Intel.



La version de Windows 11 qui a récemment fait l'objet d'une fuite semble inclure certaines optimisations pour les processeurs à architecture hybride. L'aperçu pour développeurs apporte une petite amélioration aux processeurs Intel Lakefield et ce coup de pouce augmentera probablement lors du lancement officiel de Windows 11. La famille de processeurs Intel Lakefield présente une conception hybride avec un grand cœur et quatre petits cœurs, similaire au M1 d'Apple et des conceptions hybrides similaires sont attendues d'AMD à l'avenir.















Le processeur Intel Lakefield Core i7-L16G7 a été testé par HotHardware qui a mesuré des améliorations de performances de 2 à 8 % dans divers benchmarks synthétiques, notamment GeekBench 5, Cinebench R23 et PCMark 10. Ces améliorations de performances profiteront aux prochains processeurs Alder Lake de 12e génération d'Intel et à leurs successeurs Raptor Lake, ainsi qu'aux APU Strix Point d'AMD dont on parle.



HOTHARDWARE