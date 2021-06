CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Lian Li ODYSSEY X.



Le Lian Li Odyssey X est un boîtier haut de gamme à grand facteur de forme qui est, de manière unique, capable de se transformer en trois configurations différentes : Dynamic, Performance et Dynamic-R(Rotate).



Dynamic est la configuration par défaut, Dynamic-R ayant le plateau de la carte mère tourné pour améliorer le flux d'air vers le GPU. La configuration Performance consiste à faire pivoter le boîtier de 90 degrés pour améliorer encore le flux d'air et offrir ainsi une meilleure dissipation de la chaleur. Cette flexibilité donne aux utilisateurs la liberté de construire le PC qu'ils souhaitent.



Comme c'est le cas pour les boîtiers Lian Li, il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, notamment de l'aluminium de première qualité qui a été anodisé et sablé pour garantir une finition parfaite. En plus de sa structure modulaire, il y a beaucoup de place pour les composants haut de gamme, qui peuvent être exposés efficacement grâce au double panneau latéral innovant en verre trempé du boîtier.































Voici la fiche technique :











Il sera disponible sur le site de CASEKING à partir du 02 Août 2021.



Le prix sera de : 459.90 euros.



Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING