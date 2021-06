Race Clutch &BenQ MOBIUZ sont heureux d'annoncer leur partenariat !



Toujours à la recherche des meilleurs produits pour équiper ses joueurs et ses installations, c'est tout naturellement que Race Clutch s'est orienté vers BenQ, et sa gamme MOBIUZ dédiée au gaming, avec des écrans incurvés spécialement conçus pour le simracing. BenQ équipera donc l'ensemble des simulateurs au sein des bureaux de Race Clutch, afin de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions d'entrainement, et continuer d'améliorer le contenu proposé par l'équipe sur Twitch & YouTube. Race Clutch a hâte de vous présenter en détail l'écran MOBIUZ EX3415R, plébiscité par de nombreux simracers et équipant nos simulateurs Trak Racer. BenQ MOBIUZ devient notamment partenaire officiel de l'équipe Esports WRC, toujours en lutte pour remporter son 3ᵉ titre mondial consécutif. La marque apparaîtra ainsi sur l'ensemble des communications liées à l'équipe de rallye !



Bruno Morel, directeur général BenQ France : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Race Clutch qui confirme notre engagement auprès de la communauté gaming et des pilotes de simracing. Il est important pour BenQ de fournir à ses partenaires des écrans performants et adaptés aux besoins des professionnels, en espérant accompagner Race Clutch vers ce 3ᵉ titre mondial ».



