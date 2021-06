Samsung dévoile sa gamme élargie de moniteurs de jeu Odyssey 2021.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui que la gamme élargie de moniteurs Odyssey 2021 sera disponible sur les marchés mondiaux à partir du 21 juin 2021, offrant aux joueurs de tous niveaux une superbe qualité d'image et un design futuriste. Après le lancement du moniteur de jeu incurvé en 2020, Samsung propose désormais une variété de moniteurs Odyssey à écran plat, allant de 24 à 28 pouces. Cette nouvelle gamme offre une qualité d'image hyperréelle, un niveau de réponse plus élevé, une ergonomie adaptée et une utilisation intuitive. Grâce à ces dernières caractéristiques, les amateurs de jeux peuvent profiter de couleurs réelles, d'une précision extrême et d'une vitesse de réponse élevée pour leurs appareils de divertissement pour PC et consoles.







Alors que l'industrie du jeu continue de prospérer dans le monde entier, le Samsung Odyssey est rapidement devenu le choix numéro un des joueurs à la recherche d'une qualité d'image incroyable et de hautes performances, le tout en un seul appareil. La gamme élargie permet désormais aux joueurs de choisir un moniteur qui répond exactement à leurs préférences et à leurs besoins en matière de jeu.



Odyssey G7 28" (Model: G70A)







L'Odyssey G7 combine des visuels envoûtants avec des performances de nouvelle génération pour les joueurs. Doté d'une dalle Ultra High Definition (UHD) avec un grand angle de vision de 178 degrés, ainsi que de la technologie HDR400, le G7 produit des couleurs incroyables avec plus de contraste, des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour une profondeur spectaculaire et des détails plus vrais que nature. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le meilleur de l'industrie 4K, et un temps de réponse ultra-faible de 1 ms, associés à la compatibilité NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro, les joueurs bénéficient d'une précision réelle. Grâce à la compatibilité HDMI 2.1, qui offre une résolution et une fréquence de rafraîchissement maximales non seulement pour le PC, mais aussi pour les consoles de nouvelle génération avec la prise en charge de la 4K 120 Hz, le G7 offre une cohérence de haute qualité à chaque jeu. Le design CoreSync caractéristique du G7 fait passer les couleurs des jeux hors de l'écran et dans les environnements réels des joueurs pour une immersion dans le monde entier avec une touche personnelle.



Odyssey G5 27" (Model: G50A)







L'Odyssey G5 est parfait pour les joueurs qui cherchent à faire passer leurs jeux au niveau supérieur, aussi bien sur PC que sur les consoles de jeu de nouvelle génération. C'est le premier Odyssey qui dispose d'une dalle Quad High Definition (QHD) avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz offrant un temps de réponse de 1 ms ainsi que du HDR10 pour des graphismes époustouflants et prêts à performer. G-SYNC Compatible et AMD FreeSync Premium font passer les performances à un niveau supérieur pour offrir un avantage concurrentiel sans bégaiement. Grâce à un support réglable en hauteur, les joueurs peuvent incliner, faire pivoter et faire pivoter leur écran pour créer une configuration entièrement ergonomique et confortable pour jouer pendant des heures.



Odyssey G3 27" and 24" (Model: G30A)







L'Odyssey G3 est idéal pour tous les joueurs qui cherchent un moyen accessible d'améliorer leur jeu. Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT), les pixels changent avec une réponse quasi instantanée pour des actions rapides et des performances à l'écran rapides. AMD FreeSync Premium lisse l'action pour un déroulement ininterrompu des jeux, permettant aux joueurs de voir les jeux tels que les créateurs les ont conçus. Le G3 est doté d'un support réglable en hauteur, ce qui permet aux joueurs d'être aussi à l'aise qu'ils sont immergés.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP