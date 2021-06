Thermaltake présente les PSUs Toughpower GF1 Full-modular.



Thermaltake a lancé aujourd'hui la gamme d'alimentations entièrement modulaires Toughpower GF1. Disponibles dans des versions de 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W et 1200 W, ces alimentations offrent une efficacité de commutation 80 Plus Gold, un câblage entièrement modulaire pour les ordinateurs de bureau de jeu modernes qui ont besoin de plus d'un connecteur d'alimentation EPS, et un câblage suffisant pour les PC de jeu avec cartes graphiques qui ont un grand nombre d'entrées d'alimentation.







Sous le capot, ces alimentations sont dotées d'un rail +12 V unique, le modèle haut de gamme de 1200 W étant doté d'un rail massif de 100 A. Elles sont également dotées d'une commutation DC-to-DC. Elles sont également dotées d'une commutation CC-CC, d'un PFC actif et des protections électriques les plus courantes, contre les surtensions/sous-tensions, les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits. Un ventilateur à palier hydraulique de 140 mm est utilisé pour refroidir les unités, soutenu par une logique de contrôle des ventilateurs qui les éteint complètement à faible charge. La société n'a pas révélé le prix, mais elle garantit la série Toughpower GF1 par une garantie de 10 ans.



TECHPOWERUP