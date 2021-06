Les waterblocks EK sortent des blocs d'eau RTX série 30 recouverts de noyer lignum EK.



EK, le premier fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, annonce le lancement d'un nouveau produit dans la gamme Signature Edition - le EK Lignum. Il s'inspire de l'amour de notre fondateur pour le travail du bois et les technologies informatiques modernes et porte le nom du mot latin signifiant bois. Une symbiose parfaite entre le plus ancien matériau de construction naturel et les solutions de refroidissement haut de gamme contemporaines. Un exemple inégalé de la façon dont votre PC peut refléter votre style de vie. La ligne Lignum et son opulence en bois peuvent apporter un sentiment de confort et de chaleur à votre maison tout en gardant votre PC frais et silencieux pour des performances maximales.







Le choix du bois est le noyer (Juglans Nigra) car il ne manque jamais de surprendre par ses couleurs et sa texture. La connexion entre le bloc d'eau et le bois permet au bois de se rétracter et de se dilater, ce qui est l'une de ses prédispositions les plus naturelles en réponse aux changements d'humidité et de température. Les produits Lignum ont été conçus de manière que le bois n'entre pas en contact direct avec l'eau. Chaque bloc présente un motif de bois unique, ce qui le rend unique au monde.







Le waterblock pour GPU Lignum est basé sur le dernier EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 d'EK, qui est un design actualisé des blocs d'eau pour GPU Vector de 2ᵉ génération de la ligne EK-Quantum. Il est conçu pour les cartes graphiques basées sur la dernière architecture Ampère de NVIDIA.



Le bloc d'eau EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum est compatible avec la plupart des cartes graphiques GeForce RTX 3080, 3090 (pas Founders Edition) et Zotac Trinity RTX 3080 et 3090. Il a été spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse afin de dégager les grands condensateurs de la plupart des cartes graphiques de référence. Cela donne au bloc d'eau l'avantage d'avoir une liste de compatibilité plus large sans sacrifier le flux du liquide de refroidissement.







Ce waterblock à compatibilité étendue s'adapte à encore plus de conceptions de PCB de référence, mais pour une correspondance précise de la compatibilité de ce bloc d'eau, nous vous recommandons de vous référer au configurateur de refroidissement EK.



Le waterblock refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de tension) car le liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques. Il est en contact avec les MOSFETs et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de ronflement des bobines.



Ces waterblocks nouvellement développés présentent des voies d'écoulement optimisées qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les vortex (points morts) à l'intérieur de ceux-ci. De plus, cette nouvelle conception permet de visser le terminal directement sur la plaque de cuivre froide du bloc GPU, ce qui le rend plus rigide et réduit les risques d'endommager le bloc d'eau.







Ce produit Signature Edition est livré avec une plaque arrière incluse qui a été spécialement conçue et fabriquée uniquement pour le bloc d'eau EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum. La plaque arrière en aluminium anodisé noir est dotée d'un rabat sur le côté qui se replie entièrement, couvrant ainsi tout le côté du PCB du GPU.



Vous pouvez également explorer d'autres produits de la ligne Lignum pour construire un PC avec un mélange parfait de nature et de technologie.



Le EK-CPU Lignum - Walnut est le luxueux bloc d'eau pour CPU de haute performance et de qualité supérieure, recouvert de noyer. Il est doté du moteur de refroidissement primé EK et convient aux nouvelles générations de processeurs Intel et AMD.



EK-HDC Lignum 12 mm - Walnut est le raccord de tube dur conçu pour s'intégrer parfaitement aux blocs d'eau EK-Lignum. Il est conçu pour les tubes durs de 12 mm (diamètre extérieur).



Chaque pièce de bois est soigneusement choisie, fabriquée à la main et vernie en plusieurs couches. Le vernis mat à pores ouverts donne au bois son toucher soyeux naturel. Il est fixé aux couvercles en acétal, qui scellent le bloc et font office de couvercles fonctionnels, tandis que le bois fait office de couvercle esthétique, ce qui signifie qu'il n'y a aucun contact du bois avec le liquide dans la boucle personnalisée.



La gamme de produits EK Lignum est désormais disponible dans le monde entier par le biais d'un réseau de partenaires et de revendeurs, ainsi que directement sur la boutique en ligne EK.



Disponibilité et Prix



Le waterblock EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum Edition est disponible en pré-commande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Les livraisons commenceront à la mi-septembre 2021.



Le prix sera de : 349.95 euros.



