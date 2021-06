TECHPOWERUP nous propose le test du : Team Group T-Force Treasure Touch 1 To.



Team Group est un fabricant taïwanais de matériel informatique réputé qui répond depuis longtemps aux besoins des passionnés et des joueurs du monde entier. Sa gamme comprend des mémoires DRAM et des disques durs solides, ainsi que diverses cartes mémoire et clés USB.







Aujourd'hui, nous examinons le SSD portable T-Force Treasure Touch de Team Group, qui comprend un élément RVB réglable qui peut être contrôlé via une interface "tactile", comme le nom du produit le suggère. Une bande lumineuse RVB colorée court le long d'un bord du disque et s'allume en différentes couleurs et combinaisons que vous pouvez contrôler. Sous le capot, nous avons trouvé un SSD SATA à part entière utilisant un contrôleur Silicon Motion SM2258H associé à un flash TLC à 64 couches de Samsung et une puce de cache DRAM de Hynix. En termes de connectivité, le T-Force Treasure Touch utilise une interface USB-C prenant en charge l'interface USB 3.2 Gen 2, alias USB 3.1 Gen 2, qui supporte des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps.



Nous avons examiné le T-Force Treasure Touch de Team Group dans sa variante de 1 To, vendue au prix de 150 $ ; aucune autre capacité n'est disponible et la garantie est fixée à trois ans.



