COLORFUL nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3090 KUDAN en édition limitée.



COLORFUL annonce le lancement de la carte graphique iGame GeForce RTX 3090 KUDAN en édition limitée. COLORFUL ne produira que 1000 unités de la KUDAN et elle embarque les caractéristiques premium les plus avancées pour offrir un excellent refroidissement pour des performances extrêmes. La conception thermique hybride de la KUDAN est un équilibre parfait entre le refroidissement par air et le refroidissement par liquide, permettant à la KUDAN d'atteindre des overclocks extrêmes avec une superbe stabilité. Le KUDAN est livré avec la signature COLORFUL One-Key OC offrant des performances extrêmes dans un commutateur d'un bouton, poussant les horloges de boost à 1860MHz.







Le GeForce RTX 3090 KUDAN d'iGame arbore un thème de couleurs noir et gris sur son enveloppe et sa plaque arrière en alliage d'aluminium usiné avec précision par CNC. Le KUDAN présente des motifs complexes ainsi que l'emblématique Golden Gears et des accents dorés pour compléter son look luxueux - un style digne d'un roi. Le KUDAN dispose également d'un écran LCD et d'éléments d'éclairage RVB vibrants sur la carte graphique et le radiateur.



Le KUDAN : le chef-d'œuvre







Conçu pour être le chef-d'œuvre de COLORFUL, l'édition limitée iGame GeForce RTX 3090 KUDAN présente une combinaison de traitements avancés et de conceptions complexes, y compris la technologie CNC de précision avec une précision contrôlée à 0,3 mm près. Le KUDAN est doté d'une pléthore de fonctionnalités orientées jeu et de composants haut de gamme, notamment un panneau d'affichage 60 Hz entièrement personnalisable qui peut être utilisé pour le contrôle en temps réel. L'écran peut être retourné à 90°, ce qui lui permet d'être visible même en cas de montage vertical de la carte graphique. Le RTX 3090 KUDAN dispose également d'un éclairage RVB personnalisable sur le côté visible de l'enveloppe et sur la plaque arrière. L'éclairage RVB du radiateur est alimenté par la Modern Light Technology avec une surface miroir qui donne un effet d'éclairage infini sophistiqué.



COLORFUL a incorporé les technologies de pointe utilisées dans les séries Advanced et Neptune pour sa conception de refroidissement hybride. Pour la dernière carte graphique KUDAN, COLORFUL a fait appel à Stäubli, un fabricant suisse de connecteurs et de raccords de liquide de haute qualité, pour son mécanisme de libération rapide. La conception thermique se compose d'un dissipateur thermique à triple ventilateur et d'un radiateur haute performance de 240 mm offrant le meilleur refroidissement hybride pour une dissipation maximale de la chaleur.



Conception thermique du refroidissement hybride







La GeForce RTX 3090 KUDAN d'iGame est doté d'un système de refroidissement hybride qui comprend un système de refroidissement par air et un système de refroidissement par eau. Le système de refroidissement par air de la RTX 3090 KUDAN comprend un dissipateur thermique à triple ventilateur avec six caloducs haute performance de 6 mm. Il utilise les nouveaux ventilateurs 90mm "Storm Chaser" de COLORFUL avec des pales fixes et rotatives. Le dissipateur thermique est doté de la technologie iGame Vacuum Copper Plate - une signature des cartes graphiques de la série Advanced. Le système de refroidissement par air assure à lui seul une dissipation efficace de la chaleur.



La RTX 3090 KUDAN dispose également d'un système de refroidissement liquide avec un bloc d'eau à neuf étages et un radiateur haute performance de 240 mm. Le bloc d'eau et le dissipateur thermique intégré utilisent la technologie Breathe-Gill utilisée dans les cartes graphiques de la série Neptune. Il présente une structure de voies d'eau beaucoup plus dense et une performance de refroidissement plus forte.



Tout comme ses prédécesseurs, le iGame GeForce RTX 3090 KUDAN utilise des raccords rapides pour un montage et un démontage faciles de l'unité radiateur-pompe. La RTX 3090 KUDAN utilise des raccords de haute qualité de fabrication suisse conçus par Stäubli qui peuvent être tournés à 360° pour faciliter l'installation et le dépannage.



Objet de collection en édition limitée







La GeForce RTX 3090 KUDAN d'iGame est une carte graphique en édition limitée, produite à seulement 1000 exemplaires. La KUDAN est livrée avec des accessoires exclusifs KUDAN, notamment un tournevis KUDAN, des capuchons de clavier KUDAN et un support de carte graphique KUDAN. La RTX 3090 KUDAN en édition limitée est emballée dans une valise luxueuse et durable.



Spécifications



- GPU : GeForce RTX 3090,

- Cœurs CUDA : 10496,

- Horloge de base/horloge haute : 1395 MHz/1695 MHz,

- (Modèle Turbo) Fréquence de base/Fréquence d'accélération : 1395 MHz/1860 MHz,

- Mémoire : 24 Go,

- Interface mémoire : GDDR6X,

- Largeur de l'interface mémoire : 384 bits,

- Connecteur d'alimentation : 3x 8-Pin PCIe Power,

- Puissance de la carte graphique : 350W/370W,

- Puissance OC de la carte graphique : 420W/500W,

- Refroidissement : Ventilateur 3x90mm + 6x caloducs de 6 mm de diamètre,

- Dimensions : 316 mm x 182 mm x 61 mm (carte)/307 mm x 126 mm x 73 mm (refroidissement par radiateur).



Prix et disponibilité



La carte graphique COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 KUDAN en édition limitée a un prix de détail suggéré par le fabricant de 4 999 Dollars. Disponible en quantités limitées de seulement 1000 unités.



