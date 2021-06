COUGAR présente les boîtiers MG140 Air RGB et MG140 RGB.



COUGAR présente les boîtiers compacts ARGB MG140 Air RGB et MG140 RGB avec un panneau latéral en verre trempé et trois ventilateurs ARGB 120 mm préinstallés. Le COUGAR MG140 Air RGB présente de nouveaux orifices d'aération sur le panneau frontal pour un flux d'air puissant et direct. D'autre part, le COUGAR MG140 RGB a un panneau frontal en acrylique fumé et translucide qui crée une illumination RGB sophistiquée à partir des ventilateurs ARGB installés derrière. Le MG140 Air RGB et le MG140 RGB utilisent la même disposition interne qui supporte des radiateurs jusqu'à 280 mm, des cartes graphiques jusqu'à 350 mm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 160 mm de haut.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







MG140 Air RGB : Design des évents d'air à motifs



Le panneau avant du MG140 Air RGB présente un design à motifs d'évents d'air. C'est le châssis qui intègre le nouveau concept d'esthétique minimaliste et de performance de refroidissement. Les zones creuses permettent également un éclairage interne pour créer des effets lumineux hypnotiques.



MG140 RGB : Miroir noir fantastique



La face avant du MG140 RGB présente un design fumé et translucide. C'est le châssis qui intègre le nouveau concept d'esthétique minimaliste et de style fantastique. Le panneau avant met en valeur la réflexion des ventilateurs internes ARGB pour créer des effets lumineux hypnotiques.



Eclairage RGB



Les boîtiers MG140 Air RGB et MG140 RGB sont livrés avec trois ventilateurs ARGB et un concentrateur de contrôleur RGB qui peut supporter jusqu'à six dispositifs RGB. Le contrôleur RGB peut également être connecté à une carte mère 5 V RGB header et supporte la synchronisation RGB à l'échelle du système en utilisant la technologie de synchronisation RGB de la carte mère.



Le COUGAR MG140 Air RGB est disponible en noir et blanc. Le MG140 RGB est disponible en noir et gris fer.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- MG140 Air RGB Black : Cliquez ICI,

- MG140 Air RGB White : Cliquez ICI,

- MG140 RGB Black : Cliquez ICI,

- MG140 RGB Iron-Gray : Cliquez ICI.



VORTEZ