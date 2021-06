Kingston Technology dévoile son infographie sur les Data Centers.



Les data centers, qui stockent et traitent les données numériques, assurent une mission indispensable à la continuité des missions de l’État, des administrations publiques et de l’économie. Ils contribuent au développement des services numériques des TPE, PME et ETI et sont le maillon indispensable des réseaux numériques (5G, Edge computing, Intelligence artificielle…). Actuellement, il y a environ 200 data centers en France, dont 51 autour de Paris. Dans son rapport d’activité 2019 sur « L’état d’internet en France », l’ARCEP indique que le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d’accès à internet a connu une augmentation de 133% en trois ans (entre S2 2018 et S2 2015).







QU’EST-CE QU’UN DATA CENTER ?



Un data center est une installation physique que les organisations ou les sociétés utilisent pour stocker leurs données et applications critiques. Les principaux composants du data center comprennent des routeurs, des commutateurs, des pare-feux, des systèmes de stockage et des serveurs. Les data centers prennent en charge des services et des fonctions d’entreprise tels que le stockage et la sauvegarde des données, le partage de fichiers, les services de communication, le machine learning (ML) et l’intelligence artificielle (AI).



QUATRE PRINCIPAUX TYPES DE DATA CENTER



1. Colocation : les utilisateurs louent / achètent de l’espace dans un data center détenu et situé à l’extérieur.

2. Hyperscale : grandes installations détenues et exploitées par l’entreprise qu’elles accompagnent.

3. Cloud data center : détenu et exploité par les sociétés de services cloud qui fournissent des services informatiques

(as-a-service).

4. Business data center : construit, détenu et exploité par l’entreprise qu’il assiste, optimisé pour ses utilisateurs finaux.



Défis RSE pour les data centers



Afin de développer une croissance durable, les data centers ont de grands enjeux RSE à relever. Parmi les plus grands, on note :



• La performance énergétique : il faut pouvoir assurer le stockage et le flux de données, qui doublent chaque année, sans devenir des « gouffres énergétiques » ou encore optimiser l’efficacité de refroidissement d’un data

center.

• L’éco-conception et le cycle de vie des infrastructures et des équipements réseaux : il faut développer la durabilité des matériaux, les circuits-courts….

• L’engagement territorial : il faut développer la construction de data centers sur le territoire national pour offrir un service de proximité aux entreprises et dynamiser une région, promouvoir de nouveaux métiers…



En France, les solutions pour répondre à ces enjeux RSE sont nombreuses. L’objectif étant de pouvoir assurer aux services publics, aux entreprises, aux consommateurs une bande passante sécurisée et accessible en permanence pour tous.



Quelques chiffres en France :



• Le trafic sur internet a augmenté de 30% entre avril2019 et avril 2020,

•Le trafic des fournisseurs de vidéos a progressé de 86% dans le même temps,

•La fréquentation des réseaux sociaux a augmenté de 121% en mars 2020 et de 155% en avril, avec un boom des applications de visioconférences telles que Zoom, Teams…

• On observe une augmentation structurelle de l’efficacité énergétique des data centers : +13% d’efficience énergétique entre 2009 et 2016 d’après la Commission Européenne.



Idées reçues sur les data centers







KINGSTON ACCOMPAGNE LE FONCTIONNEMENT DES DATA CENTERS



Les disques SSD pour data center SATA 3.0 et NVMe d’entreprise sont très performants avec une faible latence. Ils sont développés pour gérer les charges de travail étendues actuelles telles que l’IA, le ML, l’analyse de données, le cloud

computing, les bases de données opérationnelles, les applications de base de données et le stockage de données. La performance, la sécurité et la fiabilité sont alors cruciales pour sécuriser le stockage des données critiques d’une entreprise.



Le data center moderne d’aujourd’hui fonctionne également avec des machines virtuelles (VM) pour réduire le nombre

de serveurs physiques tout en répondant à une demande croissante. Les machines virtuelles sont plus efficaces, mais

nécessitent une grande capacité de DRAM dans le serveur lui-même. Kingston répond donc aux besoins actuels en

proposant la technologie DRAM la plus récente et la plus avancée ainsi que des modules de haute capacité pour les serveurs.



KINGSTON