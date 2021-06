Premiers drivers graphiques 30.0 chez Intel.







Nous vous parlions la semaine dernière de la nouvelle numérotation 30.0 des futurs pilotes graphiques destinés au système d'exploitation Windows Cobalt qui pourrait prendre le nom de Windows 11.







NVIDIA propose déjà un pilote GeForce et Quadro de ce type numéroté 470.76 (30.0.14.7076) et destiné aux développeurs. C'est maintenant au tour d'Intel de proposer son premier pilote graphique 30.0 pour les solutions graphiques embarquées dans les processeurs de la marque. Il s'agit du pilote Intel Graphics 100.9667 beta.



Avec une numérotation 30.0.100.9667, ce pilote est théoriquement compatible avec le modèle WDDM 3.0 de Windows 11 mais il faudrait l'installer sur une build Insider Preview 21xxx récente pour en avoir le cœur net. Intel ne le confirme pas dans ses notes de version pour le moment mais se contente de mentionner des améliorations pour le sous-système Linux Windows Subsystem for Linux 2. Or, l'accélération matérielle par le GPU de WSL 2 y compris en mode utilisateur est justement l'un des principaux changements de WDDM 3.0 ce qui revient à confirmer implicitement la compatibilité WDDM 3.0 de ce pilote.



Quoi qu'il en soit, sur une version actuelle de Windows 10 (builds 19xxx Vibranium) que la majorité d'entre nous possède, ce pilote 100.9667 sera en revanche limité à WDDM 2.7.



Par ailleurs, dans cette version beta, Intel annonce avoir ajouté des optimisations pour le jeu Chivalry 2 tout comme NVIDIA dans son dernier pilote Game Ready 466.77. Des corruptions graphiques dans Fortnite ont aussi été corrigées avec le GPU dédié Iris Xe MAX Graphics (DG1) ainsi que quelques autres bugs.



D'après nos constatations, ces drivers supportent bien l'ensemble des CPU Celeron, Core et Pentium à partir de la sixième génération (Skylake). A voir ce qu'il en sera à l'avenir...



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics 100.9667 beta pour Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



