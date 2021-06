TEAM GROUP nous propose des nouvelles barrettes mémoires : Les Team Elite DDR5 DIMM.



À la fin de l'année 2020, TEAMGROUP a conclu un accord de coopération avec les principaux fabricants de plaquettes DRAM et a commencé à travailler sur la technologie DDR5. Depuis lors, TEAMGROUP s'est consacré à la recherche et au développement de modules DDR5, en collaborant avec divers grands fabricants de cartes mères pour s'assurer que chaque étape de R&D subit des tests complets et pour livrer des produits de la plus haute qualité que l'industrie ait jamais connue. TEAMGROUP est aujourd'hui à la pointe de l'industrie en annonçant le lancement officiel du premier module de mémoire DDR5 au monde pour les ordinateurs de bureau, le TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5, qui devrait être disponible sur les principales plateformes CE pour les consommateurs du monde entier d'ici la fin du mois de juin et le début du mois de juillet.







Le lancement initial du module de mémoire TEAMGROUP ELITE DDR5 supportera une capacité de 16 Gox2 à une fréquence de 4800 MHz, avec une tension de 1,1 V CL40-40-40-77, ce qui est conforme aux spécifications standard définies par l'association JEDEC. Par rapport à la fréquence standard maximale de 3200 MHz de la génération DDR4, la DDR5 est capable d'augmenter la vitesse jusqu'à 50%. La faible tension de 1,1 V est également plus économe en énergie que celle de la génération précédente. Pour garantir un minimum d'interférences sonores pour le module de mémoire, la gestion de l'alimentation est transférée de la carte mère à la mémoire avec un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) supplémentaire pour un contrôle plus efficace de la charge du système.



La caractéristique la plus incroyable de la DDR5 ELITE est le doublement des 16 banques de la DDR4 à celles de 32 dans la DDR5 pour améliorer la structure du circuit intégré, offrant une double disponibilité d'accès. Un ECC (code de correction d'erreur) intégré au circuit intégré de la DRAM est également disponible pour l'auto-récupération de l'unité DRAM, ce qui permet aux systèmes DRAM équipés de la DDR5 d'obtenir des niveaux de stabilité plus élevés.



Le module de mémoire est applicable aux cartes mères Intel de la série 600 avec compatibilité DDR5. La mémoire DDR5 de TEAMGROUP sera disponible dans le monde entier à la fin du mois de juin. Le lancement initial du produit se fera sur les étagères d'Amazon US, Newegg, Amazon Japan et sur diverses plateformes européennes majeures. Amateurs de jeux vidéo, préparez-vous à goûter aux joies de la nouvelle génération et à embrasser la gloire de la nouvelle ère de la DDR5 avec TEAMGROUP.



TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 16GBX2 4800 MHz : 399.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP