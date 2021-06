Le GPU d'Intel : Le Iris Xe DG1 d'ASUS a été testé.



Intel a travaillé avec ses partenaires pour mettre sur le marché le GPU Intel Iris Xe DG1 destiné à être utilisé dans des ordinateurs d'assembleurs. ASUS est l'un de ces partenaires, avec GUNNIR, qui ont tous deux annoncé des versions de la carte. L'ASUS DG1 a été la première de ces cartes à sortir dans le cadre du "Gamer Xtreme Gaming Desktop" de CyberPowerPC en mai. L'ASUS DG1 présente dans ce système a récemment été testée par ETA PRIME dans divers jeux et benchmarks synthétiques. La DG1 n'étant compatible qu'avec certaines cartes mères, la carte a été testée avec la carte mère Intel Core i5-11400F et ASUS PRIME H410M-A/CSM incluse dans l'ordinateur.











L'ASUS DG1 comporte 80 unités d'exécution pour 640 unités d'ombrage fonctionnant à une vitesse de 1,5 GHz, ainsi que 4 Go de mémoire LPDDR4X fonctionnant à 4266 MHz. La carte ne consomme que 30 W et présente un design entièrement passif sans connecteurs d'alimentation supplémentaires. L'ASUS DG1 a obtenu 1630 points dans le test 3DMark Time Spy, 5837 points dans Fires Strike, et 21313 points dans Night Raid. La carte a également été testée dans une variété de jeux, notamment Forza Horizon 4, Injustice, Overwatch, où elle a obtenu des performances de 1080p à 60 FPS. Ces performances sont comparables à celles d'une Radeon HD 7870 ou d'une GTX 760 tout en consommant beaucoup moins d'énergie.



Vous pouvez voir la vidéo complète de ETA PRIME testant la carte : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP