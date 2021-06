Creative annonce la carte son Sound Blaster X4.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui le lancement de la Sound Blaster X4, le successeur amélioré de la Sound Blaster X3, qui a reçu un accueil très favorable, avec de nouvelles fonctions intelligentes et une meilleure connectivité. Le dernier convertisseur numérique-analogique USB offre un son surround discret et virtuel alimenté par Sound Blaster, l'holographie pour casque Super X-Fi primée et Dolby Digital Live pour offrir une expérience audio ultime pour les films, les jeux et la musique.



Avec le nouveau kit SmartComms (pour Windows), qui offre une mise en sourdine automatique et une suppression du bruit dans les deux sens, la Sound Blaster X4 facilite la communication en ligne pour les utilisateurs travaillant à domicile. En outre, la Sound Blaster X4 est également livrée avec une pléthore d'options de connectivité et de commandes pratiques pour une installation sans tracas dès la sortie de la boîte, ce qui en fait la mise à niveau audio tout-en-un idéale pour les utilisateurs de PC, Mac, PS5, PS4 et Nintendo Switch.























Un choc audio avec Super X-Fi



Le Sound Blaster X4 est doté de la technologie Super X-Fi, qui a été récompensée par 23 prix au CES 2019-2020. Elle recrée la scène sonore d'un système surround multi-enceintes haut de gamme dans un casque, et la personnalise pour une expérience d'écoute naturelle. Les utilisateurs pourront profiter d'une expérience audio transformatrice qui offre une plus grande enveloppe surround, une plus grande profondeur, une plus grande immersion et des effets de spatialisation, comme dans une vraie salle de cinéma, un champ de bataille de jeux ou une salle de concert.



La signature Sound Blaster



La célèbre technologie Surround Virtualization, développée grâce à plus de 30 ans d'expertise audio de Sound Blaster, est un autre point fort de la Sound Blaster X4. Elle améliore l'information spatiale de l'audio entrant et l'optimise pour offrir aux utilisateurs une expérience auditive complète et immersive, jusqu'à 7.1 canaux audio discrets et virtuels.



Pour les utilisateurs de Windows, la Sound Blaster X4 est dotée de l'encodage Dolby Digital Live, qui permet de transformer en temps réel le contenu audio en cette norme de son surround multicanal acclamée.



La Sound Blaster X4 est équipée de la capacité de piloter des casques de qualité studio jusqu'à 600 Ω avec une clarté audio de 114 dB et une lecture haute résolution de 24 bits/192 kHz.



Pour une communication plus simple et plus intelligente



Avec le tout nouveau kit SmartComms, la Sound Blaster X4 est une carte son polyvalente qui offre aux utilisateurs un moyen plus simple et plus intelligent de communiquer en ligne. La fonction VoiceDetect permet aux utilisateurs de parler librement sans se soucier du bouton de sourdine, car le statut de sourdine change en fonction de la détection de la voix - le microphone est désactivé instantanément lorsque la voix de l'utilisateur est détectée et est automatiquement désactivé lorsqu'aucune autre parole n'est détectée. Il n'est pas nécessaire de manipuler des boutons et les utilisateurs peuvent rester concentrés sur les conversations sans aucune perturbation.



En outre, la fonction d'annulation du bruit dans les deux sens permet de réduire les bruits de fond statiques indésirables pendant les appels en ligne aux deux extrémités - NoiseClean-in pour l'audio entrant et NoiseClean-out pour l'audio sortant - afin d'assurer une communication claire et nette. La technologie CrystalVoice permet d'améliorer la voix pour des enregistrements et des communications plus clairs dans les jeux. Pour les utilisateurs qui souhaitent explorer des fonctions plus intéressantes, le Voice Morph peut offrir cet élément amusant, car il transforme la voix de l'utilisateur en différents personnages et accents grâce à une liste de profils réglés.



Toutes ces fonctions sont facilement accessibles et personnalisables grâce à la toute nouvelle application Creative, qui est une nouvelle plate-forme logicielle disponible à la fois sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables, avec une interface utilisateur intégrée pour tous les produits Creative.



Connectivité polyvalente



Grâce au nouveau port d'entrée optique/ligne, les utilisateurs disposent d'une gamme plus complète d'options pour connecter la Sound Blaster X4 à plusieurs périphériques audio, des microphones et casques externes aux PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch et même aux systèmes de haut-parleurs multicanaux, afin d'améliorer instantanément la qualité audio et de transformer l'installation de bureau en un hub audio tout-en-un.



Des commandes faciles à utiliser



La Sound Blaster X4 offre aux utilisateurs des commandes faciles à utiliser avec un bouton rotatif au design élégant et une apparence et un toucher améliorés par rapport à son prédécesseur. Elle est également équipée de boutons dédiés à la balance audio, à la sélection du mode audio, au mode Super X-Fi, ainsi que d'un bouton de commutation entre les haut-parleurs (sortie ligne) et le casque pour faciliter le passage d'un appareil à l'autre.



Les utilisateurs peuvent également contrôler facilement les niveaux de volume entre deux sources audio grâce à la fonction Audio Balance sur PC, Mac, PS5 ou PS4. Une fois la configuration terminée, les utilisateurs peuvent simplement ajuster le mixage du volume sur le bouton de contrôle du volume en tournant le bouton de gauche à droite, et vice versa - une fonctionnalité qui s'avérera pratique pour les utilisateurs lors de conférences téléphoniques en écoutant de la musique ou des podcasts, ou en communiquant dans le jeu avec leurs coéquipiers.



La Sound Blaster X4 est également équipée de modes d'égalisation personnalisables - Musique, Films et Footsteps Enhancer - chacun d'entre eux étant spécialement conçu pour améliorer l'audio en fonction des différents types de contenu afin d'offrir une expérience audio optimale.



Avec d'excellentes performances audio, des options de connectivité plus nombreuses et des fonctions plus intelligentes, la Sound Blaster X4 est la carte son polyvalente parfaite pour travailler, apprendre et jouer à la maison.



Prix et disponibilité



Le Sound Blaster X4 est proposé à un prix attractif de 219 Dollars australiens.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP