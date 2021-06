[TEST DE JEU] Biomutant.

THQ NORDIC nous propose un nouveau jeu PC : Biomutant.







Editeur(s)/Développeur(s) : THQ Nordic/Experiment 101.



Sortie France : 25 mai 2021.



Genre(s) : RPG.



Support(s) : Steam Epic Games Store.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français/Voix en anglais/Textes en anglais.



Accessoire(s) compatible(s) : Manette.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Biomutant est un RPG open-world développé par Experiment 101, studio créé par des anciens de Just Cause et édité par THQ Nordic. L'action se déroule dans un univers post-apocalyptique et est décrit comme "une fable kung fu". Le héros, qui ressemble vaguement à un certain Rocket Raccoon, peut alterner combat au corps à corps et combat à distance, piloter des véhicules, crafter de l'équipement et personnaliser ses capacités.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO