Corsair annonce trois nouveaux refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un.



CORSAIR, leader mondial des composants pour joueurs, créateurs et constructeurs de PC, annonce aujourd'hui le lancement de trois nouveaux refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un : les H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB. Disponibles dans des tailles de radiateur de 120 mm, 240 mm et 360 mm respectivement, et équipés de ventilateurs CORSAIR SP120 RGB ELITE avec la technologie AirGuide, les H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB combinent un refroidissement de performance à faible bruit avec une abondance d'éclairage RVB vif, contrôlé par la carte mère, à un prix attractif. Ces trois refroidisseurs sont compatibles avec presque tous les processeurs Intel et AMD modernes et bénéficient d'une garantie de trois ans pour une tranquillité d'esprit durable.















Les refroidisseurs de liquide tout-en-un CORSAIR H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB offrent tout ce dont vous avez besoin pour que votre processeur fonctionne au maximum de ses performances, y compris les ventilateurs, le liquide de refroidissement et le radiateur, en un seul circuit fermé facile à installer et à entretenir. Les différentes tailles de radiateur proposées garantissent que vous trouverez un refroidisseur qui s'adaptera à votre boîtier ou à votre style de construction.



Chaque refroidisseur est équipé d'un, deux ou trois ventilateurs SP120 RGB ELITE, tournant jusqu'à 1 500 tr/min avec la technologie AirGuide pour un flux d'air concentré et des performances silencieuses améliorées. Une plaque froide en cuivre thermiquement optimisée et une pompe silencieuse assurent un refroidissement silencieux et efficace.



Avec 13 LED RVB brillantes et adressables individuellement sur la tête de pompe et huit par ventilateur, l'éclairage dynamique produit par les H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB transforme instantanément votre système en un riche étalage de couleurs personnalisables. Grâce à la prise en charge flexible du +5V ARGB, vous pouvez contrôler l'éclairage de votre refroidisseur via les cartes mères compatibles et leurs logiciels, tels que ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light et Gigabyte RGB Fusion.



Chaque nouveau refroidisseur est livré avec un support de montage modulaire sans outil pour une installation rapide et facile sur tous les supports de CPU modernes, y compris LGA 1200, 115X, 2066 et AM4, avec un matériau thermique pré-appliqué. Que vous construisiez un nouveau PC ou que vous mettiez à niveau un système de refroidissement liquide, les H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB offrent un excellent refroidissement pendant que vous vous asseyez et profitez du spectacle lumineux.







Disponibilité et garantie



Les refroidisseurs d'UC liquides tout-en-un CORSAIR H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB sont disponibles immédiatement auprès du réseau CORSAIR de détaillants et distributeurs agréés dans certaines régions. Les refroidisseurs d'UC liquides tout-en-un CORSAIR H55 RGB, H100 RGB et H150 RGB bénéficient d'une garantie de trois ans, ainsi que du service clientèle et du réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier.



TECHPOWERUP