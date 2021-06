Comment contourner l'exigence de configuration Internet de Windows 11 et créer un compte local ?



À l'heure actuelle, ce n'est plus un secret que les jours de Windows 10 sont comptés (il ne sera plus pris en charge en 2025), et qu'une nouvelle version de Windows est sur le point de voir le jour. Grâce à une fuite de l'ISO de Windows 11 qui a circulé, nous avons pu en apprendre un peu plus sur la "prochaine génération de Windows", notamment sur la façon de contourner l'exigence de configuration par Internet et d'utiliser un compte local à la place.







Nous supposons qu'il s'agira d'un processus relativement simple et direct une fois que Windows 11 aura été livré aux consommateurs en octobre. En ce qui concerne la fuite de l'ISO, cependant, la première version cache essentiellement l'option d'utiliser un compte local, du moins au début - vous pouvez vous lier à un identifiant Microsoft pendant l'installation, puis passer à un compte local une fois qu'il est opérationnel, mais ce n'est pas idéal.



Alors, comment faire pour configurer un compte local dans Windows 11 ? Il existe une solution de contournement incroyablement simple.







Lors de la configuration de Windows 11, débranchez votre câble Ethernet et croisez les doigts pour que l'option "Je n'ai pas Internet" s'affiche lorsque vous êtes invité à vous connecter à un réseau. Si c'est le cas, c'est génial, cliquez dessus et utilisez un compte local. Cependant, il y a de fortes chances que vous ne voyiez pas cette option, comme le montre la capture d'écran ci-dessus. Si c'est le cas, les gens de Neowin ont découvert que vous pouvez contourner la liaison à un ID Microsoft en appuyant sur Alt + F4.



Voici ce que vous devriez voir par la suite...







En appuyant sur Alt + F4 pendant l'étape de configuration du réseau, vous faites disparaître la fenêtre qui vous demande de vous connecter à un identifiant Microsoft et vous faites apparaître une nouvelle fenêtre qui vous permet de saisir un nom pour votre compte local. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr, ce serait bien si l'option se présentait d'emblée plutôt que de nécessiter une solution de contournement - et peut-être que la version définitive le fera - mais au moins l'option existe, pour ceux qui savent comment la trouver.



Si vous souhaitez tester Windows 11 avant son lancement, c'est à vous de voir. Nous avons joué avec et effectué quelques benchmarks, et d'après ce que nous pouvons dire, Windows 11 est réglé pour donner aux architectures CPU hybrides une augmentation notable des performances. C'est de bon augure pour le lancement prochain d'Alder Lake d'Intel, et peut-être de Zen 5, qui est plus éloigné, mais dont la rumeur dit qu'il mettra également en œuvre une conception hybride.



Nous avons également confirmé que Windows 11 offre une nouvelle façon intelligente de réveiller votre PC, si vous possédez un écran tactile. Il existe une fonction cachée "Wake on Touch" qui est visible si vous la recherchez spécifiquement, bien que la bascule réelle ne soit pas encore accessible dans le menu Paramètres. Cela changera probablement une fois que la version définitive sera disponible.



Il sera intéressant de voir comment Windows 11 se présente et se sent une fois la dernière couche de polissage appliquée. Inévitablement, tout le monde ne va pas l'apprécier. Cela dit, il semble que Windows 11 sera au moins une mise à niveau gratuite pour toute personne possédant une licence authentique pour Windows 10, Windows 8/8.1 et Windows 7.



