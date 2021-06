Et

ASUS ROG & XPG s'associent pour proposer la première mémoire DDR4 Gaming inspirée d'un dessin animé.



ASUS ROG et ADATA XPG ont collaboré pour proposer les premiers kits de mémoire DDR4 pour jeux inspirés d'un dessin animé. Le kit mémoire en édition limitée est basé sur la série SPECTRIX D50 de XPG et se décline en deux versions.







En ce qui concerne les spécifications techniques, la mémoire DDR4 présente une hauteur de 1,95 mm, ce qui est assez standard pour les modules de mémoire RGB. Il y a deux kits avec des capacités allant de 16 Go (8 Go x2) à 32 Go (16 Go x2). Les deux kits présentent des vitesses de 3600 MHz, mais il n'y a aucune mention des timings sur les listes de produits. D'après la fiche technique officielle, ces kits de mémoire devraient fonctionner avec des timings CL18 et des tensions d'environ 1,35-1,45 V. Les kits de mémoire prennent également en charge XMP 2.0 pour un support d'overclocking supplémentaire.















En ce qui concerne les prix, le kit DDR4 Gaming de 16 Go est vendu au prix de : 170 Dollars, tandis que le kit de 32 Go est vendu au prix de : 310 Dollars. S'agissant d'un produit en édition limitée, ces kits de mémoire seront difficiles à obtenir et ne seront produits que pour une durée limitée. Ils semblent également être destinés au marché de la région Asie-Pacifique et nous doutons de les voir sur le marché américain et européen. C'est un produit sympa pour les fans de la marque ASUS ROG anime.



WCCFTECH