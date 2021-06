EK présente la plaque arrière active pour GeForce RTX 3090 Founder Edition.



EKWB présente l'édition spéciale tant attendue de l'Active Backplate pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition. Il a été observé que les modèles de référence et Founders Edition de la RTX 3090 peuvent bénéficier du refroidissement de l'arrière de la carte graphique. L'EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB Active Backplate fournit un refroidissement actif à l'arrière de la carte graphique et complète les blocs d'eau EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Special Edition.







L'Active Backplate refroidit tous les points chauds du PCB à l'arrière de la carte graphique, y compris le noyau du GPU et le VRM. L'installation de l'Active Backplate ajoute 16,8 mm d'épaisseur à la carte graphique à partir du PCB, ce qui nécessite un emplacement PCI vide au-dessus. L'Active Backplate est également livré avec un éclairage D-RGB qui prend en charge la plupart des technologies de synchronisation RVB des cartes mères.



Plaque arrière active EK-Quantum Vector FE RTX 3090







La Backplate active est livrée avec une nouvelle borne qui la relie au bloc d'eau, remplaçant la borne d'origine sur le bloc d'eau. Le combo bloc d'eau et plaque arrière active ne nécessite qu'une seule entrée et une seule sortie. Cette solution simplifie l'installation de la tuyauterie et réduit l'encombrement.







Le nouveau terminal possède quatre ports, deux ports d'extrémité directs et deux ports traversants. Il peut être retourné pour avoir les ports de passage sur le côté du bloc d'eau ou de la plaque arrière active, mais le flux ne peut pas être inversé. L'intérieur du bloc d'eau suit l'esthétique de la plaque arrière de série avec des nervures qui couvrent la totalité du bloc.



Prix et disponibilité



Le EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Active Backplates est disponible en noir et en argent, en pré-commande sur la boutique en ligne EK pour 259.99 Dollars. Livraison au début du mois de septembre 2021.



VORTEZ