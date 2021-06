ASUS nous propose un nouvel écran Gamers : Le ROG Swift PG32UQX.



ASUS Republic of Gamers (ROG) a annoncé aujourd'hui le ROG Swift PG32UQX, qui sera disponible dans les magasins à partir de la fin mai 2021. Le Swift PG32UQX est un moniteur de jeu 4K G-SYNC ULTIMATE 144 Hz de 32 pouces qui offre une expérience de jeu incroyablement réaliste.























Il possède 1 152 zones mini-LED indépendantes qui lui confèrent une luminosité maximale de 1 400 nits, tandis que la technologie des points quantiques et la véritable profondeur de couleur 10 bits¹ permettent d'obtenir plus d'un milliard de couleurs pour des dégradés précis et fluides. En combinaison avec les PC de jeu équipés des nouveaux processeurs graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series, le Swift PG32UQX offre aux joueurs une véritable immersion dans les jeux 4K à des taux d'images élevés. Le Swift PG32UQX est certifié DisplayHDR 1400 pour offrir aux joueurs un excellent affichage HDR.



Le moniteur utilise un rétroéclairage mini-LED de 1 152 zones avec la technologie Full Array Local Dimming (FALD) pour présenter les blancs les plus lumineux et les noirs les plus sombres pour des images HDR réalistes avec un contraste incroyable et des halos minimes. Avec une luminosité maximale de 1400 nits, les petits détails du jeu, tels que les éclairages de rue et les éclairs de museau, apparaissent plus brillants et plus réalistes que jamais.



- Moniteur de jeu 4K HDR de 32 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une technologie de compression des flux d'affichage pour un jeu particulièrement fluide.

- Rétroéclairage mini-LED avec gradation locale à matrice complète (FALD) sur 1 152 zones indépendantes, 1400 nits de luminosité maximale et certification DisplayHDR 1400.

- Le moniteur NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE est conçu avec les meilleurs processeurs pour offrir une expérience de jeu ultime, y compris le HDR réaliste, un contraste époustouflant, des couleurs cinématographiques et un jeu à latence ultra-faible.

- La technologie Quantum Dot et la profondeur de couleur réelle de 10 bits avec un espace colorimétrique DCI-P3 étendu garantissent des couleurs incroyablement réalistes et des dégradés plus fluides.



Le Swift PG32UQX offre les meilleures couleurs de sa catégorie et utilise la technologie Quantum Dot et une véritable profondeur de couleur de 10 bits pour couvrir l'espace colorimétrique DCI-P3 en qualité cinéma de 98 %. Chaque moniteur est pré-calibré en usine avec une précision des couleurs de Delta E <2 afin d'assurer une reproduction optimale des couleurs.



Des jeux 4K particulièrement fluides



Le Swift PG32UQX peut lire du contenu 4K UHD (3840 x 2160) jusqu'à 144 Hz pour un jeu fluide et utilise la technologie de compression de flux d'affichage pour transférer du contenu en résolution native 4K jusqu'à 144 images par seconde via un seul port DisplayPort ™ 1.4 sans compromettre la fidélité visuelle. Équipé du dernier processeur NVIDIA G-SYNC, le Swift PG32UQX est un écran G-SYNC ULTIMATE qui offre la meilleure expérience de jeu avec un affichage HDR réaliste, un contraste à couper le souffle, des couleurs de qualité cinéma et une latence extrêmement faible. En outre, la technologie de taux de rafraîchissement variable permet de prendre en charge l'affichage 4K à des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz², afin que les joueurs puissent vivre une expérience de jeu next-gen sur des consoles telles que la Xbox Series X sans déchirure visuelle et avec un bégaiement minimal.



Confort intégré



Le Swift PG32UQX est doté de fonctionnalités adaptées aux joueurs, comme le LiveDash OLED et la molette OSD, qui améliorent l'expérience utilisateur. L'OLED LiveDash intégré sur la lunette inférieure du Swift PG32UQX peut être configuré pour afficher des informations système utiles telles que les températures, les tensions, la vitesse des ventilateurs ou la fréquence du système. LiveDash peut également être utilisé pour afficher des images ou des animations individuelles. Grâce à la molette OSD située en bas du moniteur, les utilisateurs peuvent facilement faire défiler le menu d'affichage à l'écran et régler rapidement la luminosité et les autres paramètres de couleur. Un port USB et une prise pour trépied sur le dessus du moniteur permettent d'accueillir un ensemble d'éclairage et une webcam, de sorte que le Swift PG32UQX peut facilement être configuré pour la diffusion en continu.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



Le ROG Swift PG32UQX sera disponible en magasin à partir de la fin du mois de juin 2021. Le prix de détail recommandé, incluant une TVA de 19 %, est de 3 499 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D