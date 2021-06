Neat Microphones, marque de Turtle Beach, lance le King Bee II analogique XLR.



Neat Microphones, la marque innovante de microphones numériques USB et analogiques de haute qualité de Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR), a dévoilé aujourd'hui le microphone analogique XLR King Bee II. Le King Bee II est le successeur tant attendu du King Bee, le microphone original primé de Neat Microphones. Turtle Beach a fait l'acquisition de Neat Microphones en janvier 2021, et l'équipe - les anciens fondateurs de Blue Microphones, les inventeurs du premier microphone USB haute performance, et les pionniers derrière d'autres microphones primés qui ont révolutionné la façon dont les professionnels et les consommateurs capturent leur voix, leur musique, et plus encore - se préparent depuis lors à dévoiler le tout nouveau King Bee II. Le King Bee II de Neat Microphones sera lancé cet été chez les détaillants participants en Amérique du Nord et en Europe. Avec son prix de vente irrésistible de 169.99 Dollars, le King Bee II deviendra rapidement l'un des micros les plus utiles et les plus imposants de votre ruche.











" Neat est déjà très connu parmi les musiciens et les artistes d'enregistrement, donc le début du King Bee II - la suite attendue de leur micro original et convoité King Bee - et son PDSF de 169,99 $ devrait avoir les fans très, très excités ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. " Nous entrons sur un marché mondial des microphones de 2,3 milliards de dollars avec la meilleure équipe de microphones, en créant de tout nouveaux produits de haute qualité qui redéfiniront ce que les consommateurs doivent s'attendre à payer. Le King Bee II de Neat est le premier de cinq tout nouveaux microphones analogiques et numériques USB qui seront lancés cette année."











"Nous sommes tellement excités de pouvoir enfin parler de la nouvelle génération de Neat Microphones de haute qualité qui sera lancée cette année, en commençant par notre produit superstar, le King Bee II", a déclaré Skipper Wise, fondateur de Neat Microphones et vice-président de Turtle Beach. "En tant que musicien et artiste d'enregistrement moi-même, je peux vous dire de première main que le King Bee II est inégalé en termes de qualité et de performances d'enregistrement pour son prix. Notre équipe - le même groupe qui a fondé Blue Microphones et qui est une force pionnière dans le développement de microphones depuis plus de 30 ans - s'est concentrée au laser pour s'assurer que nos 2021 produits améliorent ceux qui les ont précédés, et que nous redéfinissons une fois de plus le niveau de qualité et de performance des microphones à plusieurs niveaux de prix."







Que vous soyez musicien, podcasteur ou streamer, le King Bee II offre une polyvalence exceptionnelle et une qualité sonore incroyable. Les voix, la batterie, la guitare électrique, le piano et les instruments acoustiques brillent avec le King Bee II, et les applications vocales, qu'il s'agisse de voix off, de podcasting ou de contenu en streaming, peuvent être capturées avec une clarté et une profondeur cristallines. Grâce à des circuits électroniques discrets de classe A personnalisés, à une conception puissante et à une capsule de microphone à condensateur de précision à pulvérisation d'or, ce que vous entendez à la sortie correspond à ce que le King Bee II entend à l'entrée.



TECHPOWERUP