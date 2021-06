GIGABYTE dévoile les cartes mères AMD X570S avec refroidissement du chipset sans ventilateur.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé le lancement des toutes nouvelles cartes mères de la série X570S AORUS, prêtes à exploiter le potentiel des processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 récemment sortis, avec une conception améliorée de l'alimentation directe DrMOS et un PCB ultra cool à 6 couches et plus pour une meilleure stabilité. Toute la série est équipée d'un tout nouveau design thermique passif pour le chipset et jusqu'à quatre ensembles de slots M.2 PCIe 4.0 blindés à haute efficacité thermique avec M.2 Thermal Guard III, ce qui garantit une dissipation efficace de la chaleur pour un fonctionnement complet sur les chipsets et un fonctionnement à grande vitesse de 7000 Mo/s sur les SSD NVMe sans étranglement par surchauffe. Les toutes nouvelles cartes mères de la série X570S donnent le coup d'envoi de l'ère PCIe 4.0 avec des fonctionnalités étendues.



La carte mère phare X570S AORUS MASTER est équipée d'une conception d'alimentation numérique directe à 16 phases pour une gestion plus solide de l'alimentation et des performances d'overclocking optimisées. Grâce à la technologie avancée de dissipation de la chaleur du dissipateur à ailettes empilées Fins-Array II, du Direct Touch Heatpipe II et du Smart Fan 6, les cartes mères GIGIABYTE X570S peuvent maintenir une température fraîche et des performances élevées en cas d'utilisation intensive. De plus, la technologie Active OC Tuner de GIGABYTE est intégrée dans certaines cartes mères afin de fournir une amélioration plus flexible des performances.







"AMD se réjouit du lancement de nouvelles cartes mères X570 innovantes, apportant encore plus d'offres à la plateforme AMD Socket AM4", a déclaré Chris Kilburn, vice-président d'entreprise et directeur général de l'unité commerciale des composants clients, AMD. "Ces nouvelles cartes mères continueront à mettre en valeur les performances révolutionnaires des processeurs AMD Ryzen 5000 Series, maximisant ainsi le potentiel des passionnés, des joueurs et des créateurs de contenu."



L'ensemble de la gamme X570S intègre un LAN haut débit 2,5 GbE, tandis que certaines cartes mères X570S AORUS sont dotées du WIFI 6 avec des vitesses de connexion ultra-rapides de 2,4 Gbps, et même du réseau sans fil WIFI 6E 802.11ax, ainsi que de l'interface USB 3.2 Type-C en façade pour une utilisation plus pratique.



De plus, certaines cartes mères X570S AORUS sont équipées de l'interface USB 3.2 Gen 2x2 Type-C pour un transfert de données plus rapide jusqu'à 20 Gbps. GIGABYTE sort également la X570S AERO G pour les créateurs. Intégrant les mêmes matériaux d'alimentation, la planification thermique, le réseau à haut débit et 4 jeux d'interfaces PCIe 4.0 M.2 que les autres cartes mères X570S, la X570S AERO G est également dotée de la fonction VisionLINK, bien accueillie par les créateurs, qui leur permet de passer plus efficacement des idées à la création.



" Fournir aux utilisateurs le meilleur produit a toujours été la mission de Gigabyte, tandis que les cartes mères de haute qualité de la plateforme AMD avec une excellente compatibilité, une haute efficacité et une faible température démontre notre forte force dans le développement des cartes mères AMD. ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE Channel Solutions.



"Les cartes mères de la série X570S de GIGABYTE sont développées par des joueurs et des concepteurs professionnels qui recherchent la performance, et sont améliorées par les caractéristiques suivantes : conception de l'alimentation numérique directe à 16 phases, conception thermique VRM avancée, conception de refroidissement silencieux sans ventilateur de chipset, plusieurs interfaces PCIe 4.0, LAN ultra-rapide, BIOS mis à jour, et ajustement de la R&D. Cette série impressionne définitivement les chasseurs de performances par ses performances et sa stabilité et devient le choix parfait pour les utilisateurs haut de gamme qui prévoient d'assembler des plateformes AMD. "



La conception thermique silencieuse démontre la forte puissance de la conception matérielle



Grâce à une conception matérielle optimisée, les cartes mères GIGABYTE X570S sont équipées d'un dissipateur thermique à surface élargie qui permet de passer à une conception thermique passive tout en conservant la même efficacité de dissipation de la chaleur. Cette conception thermique passive résout le problème de bruit du ventilateur du chipset X570, et évite en outre l'empoussièrement du ventilateur de refroidissement, ce qui prouve une fois de plus le rôle de leader de GIGABYTE dans l'industrie.



Les cartes mères X570S sont dotées de plusieurs conceptions thermiques optimisées : Fins-ArrayII, Direct Touch Heatpipe II, M.2 Thermal Guard III exclusif avec double épaisseur et dissipateurs thermiques surélevés des deux côtés sur le SSD M.2, qui peuvent augmenter les performances thermiques de manière silencieuse. Les ventilateurs hybrides, les détections multiples de température, les courbes de ventilateur doubles des modes d'ajustement à 7 phases et le contrôle intelligent des ventilateurs de la technologie Smart Fan 6, promettent le processeur, le VRM, le chipset ou même la vitesse la plus élevée du SSD M.2 Gen4 de 7000 Mo/s sans étranglement ni réduction des performances par surchauffe.



Amélioration de la stabilité de l'alimentation et de la commodité de l'overclocking dynamique



En plus des améliorations apportées à la conception thermique, GIGABYTE a également amélioré la conception de l'alimentation des cartes mères X570S afin de libérer parfaitement les performances ultimes des processeurs AMD Ryzen 5000. GIGABYTE intègre au moins 14 phases de conception d'alimentation numérique sur chaque carte ATX de la série X570S AORUS. S'appliquant aux différentes demandes de consommation d'énergie, GIGABYTE utilise des MOSFETs d'un maximum de 90 A Smart Power Stage ou DrMOS pour assurer un flux de courant plus stable, une meilleure gestion de l'énergie et de la chaleur pendant que le CPU fonctionne à son plein potentiel, ce qui peut parfaitement libérer les performances extrêmes et la puissance d'overclocking des processeurs.



Le modèle haut de gamme X570S AORUS MASTER bénéficie d'une conception d'alimentation numérique directe à 16 phases, chaque phase de l'étage d'alimentation étant capable de gérer jusqu'à 70 A pour une impédance plus faible et un meilleur équilibre de charge des phases d'alimentation, tout comme le modèle phare de la carte mère X570 AORUS XTREME. Avec 16 phases à gérer, la demande de puissance est traitée de manière égale par chaque phase afin d'éviter un fonctionnement prolongé à forte charge d'une seule phase, avec une réduction supplémentaire de la chaleur et de la consommation d'énergie. Cela améliore l'efficacité énergétique globale, la durabilité et la durée de vie de la carte mère, ce qui permet aux utilisateurs de maximiser le potentiel d'overclocking sur les processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 sans craindre les échecs d'overclocking ou la diminution des performances causée par une alimentation instable ou surchauffée.



Les modèles X570S AORUS MASTER, AORUS PRO AX et AERO G sont particulièrement équipés de la nouvelle technologie d'overclocking actif Active OC Tuner de GIGABYTE. La fréquence d'overclocking du CPU et le nombre de cœurs de fonctionnement peuvent être dynamiquement commutés entre la fonction d'overclocking précis par défaut PBO (Precision Boost Overdrive) et l'overclocking manuel en fonction des différentes exigences de la configuration actuelle et des caractéristiques des applications en cours.



Cette technologie permet à l'utilisateur d'exécuter l'application correspondante en fonction de la fréquence et du nombre de cœurs pour profiter des performances maximales. Les utilisateurs n'ont pas besoin de confirmer le chargement ou s'il nécessite des multi-cœurs avant de lancer différentes applications puis de se battre dans le BIOS pour basculer entre PBO et overclocking manuel. Avec la technologie d'overclocking actif Active OC Tuner de GIGABYTE, les utilisateurs peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre dès qu'ils activent cette fonction pour profiter des avantages des paramètres d'overclocking automatique optimisés et d'un fonctionnement plus agréable du système en toute simplicité.



Amélioration des performances de stockage grâce à l'interface PCIe 4.0 avancée



Les cartes mères GIGABYTE X570S AORUS tirent parti du potentiel de performance de PCIe 4.0 et affinent le design de leurs cartes mères afin d'élever les performances des composants périphériques. Des caractéristiques de conception telles que des PCB à 6 couches et plus, 2x cuivre avec une inductance plus faible, et un PCIe 4.0 B-CLK IC sur certains modèles pour maximiser la bande passante PCIe en augmentant la capacité de transmission de données sur les périphériques de stockage PCIe et en boostant les performances d'overclocking des CPU et de la mémoire. Les cartes mères libèrent le potentiel de performance caché des composants périphériques, permettant ainsi des vitesses de transmission ultra-rapides sur ces périphériques.



La gamme GIGABYTE X570S tire profit de l'interface PCIe 4.0 du CPU et des chipsets X570, avec quatre emplacements PCIe 4.0 M.2 sur certains modèles, quatre jeux de SSD AORUS 7000S peuvent fonctionner de manière synchronisée en construisant une matrice RAID pour des performances de stockage impressionnantes. Les protections thermiques M.2 III améliorées réduisent également les risques d'étranglement thermique et permettent aux utilisateurs de profiter pleinement de la nouvelle interface PCIe 4.0.



Réseau Ethernet et WIFI plus flexible avec des extensions de transfert à haut débit plus faciles à réaliser



L'ensemble de la gamme X570S offre des vitesses de connexion Ethernet de 2,5 Gbps pour que les joueurs disposent d'une connectivité réseau filaire plus rapide et plus stable. Tous les modèles WIFI de la gamme sont dotés de la norme Intel Wi-Fi 6 802.11ax qui offre des vitesses de connexion rapides de 2,4 Gbps qui rivalisent presque avec les vitesses de connexion Ethernet de 2,5 Gbps.



Le X570S AORUS MASTER intègre également le réseau Intel Wi-Fi 6E 802.11ax avec des bandes de fréquence de 6 GHz pour des connexions plus fluides. Avec à la fois l'Ethernet haut débit et le WIFI, les utilisateurs bénéficient d'une flexibilité supplémentaire et de vitesses de connexion ridiculement rapides.



La gamme X570S intègre également une interface USB 3.2 Type-C en façade pour un confort accru, tandis que certaines cartes mères de la série AORUS X570S adoptent l'USB 3.2 Gen 2x2 Type-C avec une bande passante allant jusqu'à 20 Gbps pour une vitesse de transfert ultra-rapide. Avec le SSD externe GIGABYTE VISION DRIVE 1 To, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de cette transmission à grande vitesse.



Les caractéristiques préférées des fans et bien accueillies font leur retour sur les cartes mères GIGABYTE X570S



L'esthétique élégante, l'éclairage LED RGB Fusion, la qualité ultra durable, l'audio Hi-Fi, et bien d'autres caractéristiques de marque ont été affinées et ajoutées au mélange avec les fonctions intégrées d'AMD. Toute la gamme X570S est équipée de la toute nouvelle version de la technologie Q-Flash Plus. Les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer un processeur, de la mémoire, des cartes graphiques ou démarrer le PC. Ils peuvent ainsi flasher le BIOS et ne pas s'inquiéter de ne pas pouvoir démarrer le système en raison d'une version non prise en charge du BIOS.



L'innovant X570S AERO G pour les créateurs



GIGABYTE a intégré les produits AERO et VISION destinés aux créateurs dans la série AERO afin d'intégrer les noms des séries de produits et de mieux cibler le marché, ainsi que d'optimiser la gestion de la marque et les stratégies de marketing des produits grand public. À partir de la plate-forme AMD, le X570S AERO G sera publié en même temps que la série X570S, et la série VISION fera partie d'AERO.



Le nouveau X570S AERO G adopte une alimentation entièrement numérique à 14 phases avec un contrôleur PWM Intersil de haute qualité et un design DrMOS de 60 ampères par phase. Il est équipé d'un nouveau dissipateur thermique entièrement couvert dont la surface de dissipation thermique est doublée afin de fournir une alimentation plus stable et ultra-froide. Le X570S AERO G est doté de fonctions complètes et exclusives pour les créateurs, avec quatre jeux d'emplacements PCIe 4.0 M.2 thermiquement blindés, ce qui permet d'éviter tout étranglement en cas de surchauffe due à une utilisation intensive.



Le X570S AERO G adopte également la célèbre technologie VisionLINK, qui permet la transmission de données et de vidéos sur la base d'un câble USB Type-C et offre une alimentation des écrans de stylo jusqu'à 60W. La technologie VisionLINK apporte l'avantage d'un transfert de données facile et d'une charge d'alimentation pratique aux créateurs sans encombrement de câbles, ce qui leur fait gagner plus de temps et d'efforts pour la création de contenu. Par ailleurs, les caractéristiques de l'Ethernet 2,5 GbE, du réseau sans fil Intel Wi-Fi 6 802.11ax, de l'USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, de l'interface Type-C en façade et de la technologie Active OC Tuner permettent d'améliorer considérablement l'efficacité du travail des créateurs.



Les cartes mères de la série GIGABYTE X570S n'utilisent que les meilleurs composants renforcés par la technologie GIGABYTE Ultra Durable avec des fonctions complètes. Cette série devient l'excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent à construire un système PC haut de gamme et à profiter des technologies exclusives que GIGABYTE a à offrir.



TECHPOWERUP