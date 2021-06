Genesis lance le casque de jeu Neon 750 RGB.



Le Genesis Neon 750 RGB est le produit phare de la série Neon. Le produit est fabriqué à partir de matériaux de première qualité. Cela se traduit par un confort d'utilisation et une durabilité élevée. Le modèle comprend de grands transducteurs de 50 mm et un éclairage RVB impressionnant avec l'effet Prismo. Le casque complet Genesis Neon 750 RGB prend la tête de la série Neon. Le fabricant indique que le bras et les embouts, qui se déplacent horizontalement, sont recouverts de cuir de première qualité. Cela garantit un grand confort d'utilisation. Grâce à une tresse élégante, les câbles sont élastiques et en même temps résistants aux dommages mécaniques.







Le Genesis Neon 750 RGB est équipé de transducteurs de 50 mm. Les concepteurs ont veillé à ce qu'un son de haute qualité transmette tous les détails qui sont importants pour les joueurs. L'ensemble comprend également un éclairage RGB Prismo. Les propriétaires peuvent l'utiliser pour donner au casque un style individuel et mieux s'exprimer. L'ensemble peut être configuré par une télécommande.







Vous pouvez l'utiliser pour passer d'un réglage d'éclairage à l'autre, modifier le volume ou couper le microphone circulaire. Dans le cas du casque de jeu Genesis Neon 750 RGB, il peut être détaché. Grâce à cette solution, vous pouvez détacher le bras du microphone afin qu'il ne vous gêne pas lorsque vous n'avez pas à l'utiliser. L'ensemble se connecte au PC via un câble mini-jack 3,5 mm.







Le modèle est équipé d'une fiche à 4 pôles, qui peut être divisée en deux fiches à 3 pôles à l'aide de l'adaptateur fourni. L'alimentation est transférée via un câble USB. La longueur totale du cordon tressé en textile avec l'adaptateur est de 2,5.



Le casque de jeu Genesis Neon 750 RGB sera disponible à la vente dans quelques jours. Le produit coûte environ 54,99€ / 65,99$.



Spécifications techniques :



Modèle :



- Neon 750 RGB,

- Type de casque : aérien, protège-oreilles,

- Transducteurs : 50 mm, dynamique,

- Fréquence : 20 Hz - 20 kHz,

- Impédance : 32 Ohms,

- Dynamique : 106 dB.



Microphone :



- Sensibilité : -42 dB,

- Fréquence : 100 Hz - 16 kHz.



Interface :



- 2x mini-jack 3,5 mm (3 pôles),

- 1x USB (alimentation),

- Câble : 2,5 m tressé (1,5 m + 1,0 m adaptateur).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP