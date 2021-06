Alphacool lance les radiateurs NexXxoS ST30 & XT45 Full Copper White Edition spéciale.



Les radiateurs NexXxoS V.2 d'Alphacool sont désormais disponibles dans une édition spéciale blanche. Les radiateurs NexXxoS ST30 V.2 d'Alphacool sont disponibles dans les tailles ST30 et XT45 en 280 mm et 360 mm. Ils seront fantastiques dans n'importe quel système blanc et attireront le regard dans n'importe quel système de refroidissement par eau. Les radiateurs complètent parfaitement les raccords blancs de la gamme Alphacool Eiszapfen, ce qui vous permet de créer un magnifique PC blanc.











Le radiateur NexXxoS V.2 White Special Edition d'Alphacool marque des points non seulement au niveau du design, mais convainc également par ses performances de refroidissement exceptionnelles. Les chambres d'extrémité, les canaux d'eau et les ailettes de refroidissement des radiateurs sont toujours en cuivre pur. C'est toujours un argument de vente unique au monde. La haute conductivité thermique du cuivre, la densité spéciale des ailettes et les lamelles spécialement créées sur les ailettes de refroidissement font des radiateurs Special Edition NexXxoS V.2 White le partenaire idéal pour un refroidissement par eau axé sur la performance.











L'ensemble est complété par les raccords d'arrêt brevetés d'Alphacool, qui s'encastrent dans le radiateur, lui donnant un aspect élégant et garantissant que les raccords ne peuvent pas salir le boîtier ou le support du radiateur. En outre, les radiateurs comportent des plaques de protection spéciales sous les trous de montage qui empêchent les vis de ventilateur ou de montage d'être vissées trop profondément. Les ailettes de refroidissement et les canaux d'eau situés en dessous sont ainsi protégés des dommages.



Voici les fiches techniques :







TECHPOWERUP