AMD FSR prend en charge 7 jeux au lancement, 12 autres jeux seront ajoutés dans un avenir proche.



FidelityFX Super Resolution (FSR), le concurrent de DLSS d'AMD, sera lancé dans quatre jours à peine, le 22 juin 2021. Lorsqu'AMD a annoncé cette technologie le mois dernier, elle a utilisé Godfall comme vitrine de l'amélioration des performances de la technologie, qui devrait aider (particulièrement) les jeux utilisant le raytracing. Étant donné qu'il s'agit d'un logiciel libre, le FSR d'AMD prend également en charge les cartes graphiques de NVIDIA, ce qui signifie que tout jeu prenant en charge cette technologie peut être exploité par les joueurs sur PC, quelle que soit la marque du GPU.















Entre-temps, les titres de lancement de FSR sont connus. Ils sont au nombre de sept, bien qu'il s'agisse de jeux relativement modestes (Anno 1800 est l'un des jeux pris en charge au lancement). Cependant, la prise en charge de FSR devrait être lancée dans un avenir proche pour 12 autres jeux, dont les poids lourds Baldur's Gate III, DOTA 2, Far Cry 6, Myst, Resident Evil Village et Vampire the Masquerade : Bloodhunt.



Outre ces jeux plus proches de l'horizon, un certain nombre de développeurs ont annoncé qu'ils travaillaient à l'intégration de FSR dans leurs flux de travail, notamment Crystal Dynamics, Focus Home Interactive, Capcom, Ubisoft, Unity, Electronic Arts et Dice... Au total, 44 développeurs. Bien sûr, le DLSS de NVIDIA prend en charge beaucoup plus de jeux, mais n'oubliez pas qu'il est sur le marché depuis deux ans et que le DLSS 1.0 n'était pas si bon que ça. Ainsi, les comparaisons avec la solution de NVIDIA et les affirmations d'échec ou de déception sur la technologie d'AMD sont peut-être des jugements un peu trop précoces, surtout si l'on considère que cette technologie a également été annoncée comme étant supportée par les consoles Xbox Series X|S de Microsoft.



