QNAP lance une carte d'extension réseau 100GbE à double port.



QNAP Systems, Inc, un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé sa première carte d'extension réseau 100 GbE à double port - la QXG-100G2SF-E810. Dotée d'un contrôleur Intel Ethernet E810 et d'une carte PCIe 4.0, la carte QXG-100G2SF-E810 offre une bande passante allant jusqu'à 100 Gbps pour les NAS QNAP ou les périphériques Windows /Linux afin d'atteindre des performances optimales dans une large gamme d'applications et de services. Il s'agit d'une solution idéale pour exploiter tout le potentiel du stockage all-flash TS-h2490FU NVMe de QNAP, qui peut être associé à des commutateurs haute vitesse pour des centres de données hautes performances et à faible latence.











"Le QXG-100G2SF-E810 redéfinit le réseau ultra-haut débit avec une connectivité de 100 Gbps", a déclaré Stanley Huang, chef de produit de QNAP, ajoutant "Les utilisateurs peuvent également configurer la redondance du réseau pour obtenir un basculement du réseau via le commutateur pour un service continu et une haute disponibilité." Le QXG-100G2SF-E810 est idéal pour les centres de données et de virtualisation à forte intensité d'E/S et sensibles à la latence. Il améliore l'efficacité du réseau grâce à la prise en charge d'iWARP/RDMA et de SR-IOV (à venir). Lorsqu'il est utilisé dans un serveur ou une station de travail, il prend en charge les plateformes Windows Server (2016 ou 2019) et Linux (pilotes requis).



Le stockage tout-flash 24 baies TS-h2490FU NVMe de QNAP est doté d'un emplacement PCIe Gen 4 x16 qui permet au QXG-100G2SF-E810 d'atteindre des performances de 100 Gbps, ce qui aide à surmonter les goulots d'étranglement dans les centres de données modernes, la virtualisation, le multimédia et les tâches de sauvegarde/restauration critiques.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP