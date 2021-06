Les caractéristiques de la AMD Radeon RX 6900 XT LC sont confirmées : Fréquence du cœur et de la mémoire supérieure de 12 %, puissance supérieure de 10 %.



Une fuite de la fiche SKU publiée sur Twitter par VideoCardz a confirmé qu'AMD positionne effectivement la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled (LC) comme une SKU distincte de la RX 6900 XT. Les spécifications finalisées révèlent que la carte présente des Game Clocks de 2250 MHz, contre 2015 MHz pour la RX 6900 XT de référence (refroidie par air), tandis que la mémoire fonctionne désormais à 18 Gbps (GDDR6 effective), contre 16 Gbps pour la carte de référence. Cela donne au GPU une bande passante mémoire de 576 Go/s, contre 512 Go/s sur la référence.







Pour prendre en charge ces caractéristiques, la valeur TBP (puissance totale de la carte) a été augmentée de 10 % et atteint désormais 330 W, contre 300 W sur la RX 6900 XT de référence. Le RX 6900 XT LC est équipé d'une solution de refroidissement liquide tout-en-un, en boucle fermée et est alimenté par les deux mêmes connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches que le RX 6900 XT original.







VIDEOCARDZ